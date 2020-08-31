خبر في الجول – المصري يبدأ البحث عن مدرب جديد خلفا لـ العشري.. هذه الأسماء المتداولة

اجتمع عبد الظاهر السقا المدير الرياضي للمصري مع إدارة النادي وأسفر الاجتماع عن الاتجاه للبحث عن مدرب جديد للفريق خلفا لطارق العشري.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الشروط التي حددهاالمصري في المدرب هي ضرورة أن يكون ملما بالوضع في الدوري خلال الموسم الجاري ولديه دراية كافية بجميع الفرق.

هذا يعني أن المصري يبحث عن مدرب سبق له قيادة فريق آخر خلال الموسم الجاري مع تفضيل أصحاب الخبرات رغم وجود أصوات تنادي بضرورة جلب مدرب شاب.

وفتح عبد الظاهر السقا خطوط للتواصل مع بعض المدربين لمعرفة متطلباتهم وكيفية الخروج من الأزمة الحالية في الدوري.

ومن بين الأسماء المطروحة مجدي عبد العاطي مدرب أسوان السابق وكذلك تاكيس جونياس المدير الفني لوادي دجلة السابق.

هذا بالإضافة لبعض المدربين الآخرين الذين يتولون مناصب في أندية أخرى خلال الفترة الحالية.

وخلال الأسبوع الجاري سيحاول المصري حسم اسم المدرب الجديد للفريق.

وكان مصدر مقرب من طارق العشري قال في وقت سابق لـFilGoal.com إن لقاء المقاولون العرب المقبل سيكون الأخير له رفقة المصري.

صاحب الـ55 عاما تولى تدريب المصري في فبراير الماضي، وقاد الفريق في 6 مباريات لم يفز في أي منها.

تعادل العشري مرتين وخسر 4 مرات، منهما خسارتين أمام الأهلي والزمالك.

ويعد العشري ثاني مدرب للمصري هذا الموسم، بعد إيهاب جلال.

ويعد المصري ثاني فريق للعشري هذا الموسم بعد حرس الحدود.

المصري، الذي شهد استقالة أخرى من المدير الرياضي عبد الظاهر السقا قبل رفضها أمس الأحد، ويحتل المركز الـ 16 على سلم ترتيب الدوري المصري برصيد 22 نقطة.