رسميا – فسخ تعاقد أرسنال ومخيتاريان بالتراضي.. اللاعب إلى روما نهائيا

أعلن أرسنال اليوم الإثنين رسميا فسخ تعاقده مع لاعبه هنريك مخيتاريان بالتراضي.

وأوضح الموقع الرسمي للنادي اللندني أن اللاعب الأرميني سينتقل إلى صفوف روما بشكل نهائي بعد موسم قضاه رفقة الذئاب معارا.

وانضم مخيتاريان لأرسنال في يناير من عام 2018 قادما من مانشستر يونايتد في صفقة تبادلية انتقل فيها أليكسيس سانشيز للشياطين الحُمر من المدفعجية.

وسجل مخيتاريان تسعة أهداف وصنع 13 آخرين رفقة أرسنال في 59 مباراة خاضها في كل البطولات.

ولم يتوج مخيتاريان مع أرسنال بأي لقب فيما بلغ معاهم نهائي الدوري الأوروبي ولكنه خسر من تشيلسي.