رسميا - استدعاء جريليش لتمثيل منتخب إنجلترا للمرة الأولى في مسيرته

الإثنين، 31 أغسطس 2020 - 16:19

كتب : FilGoal

جاك جريليش - أستون فيلا

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، استدعاء جاك جريليش قائد استون فيلا لمنتخب إنجلترا للمرة الأولى في مسيرته لاستبدال ماركوس راشفورد نجم مانشستر يونايتد.

وكان منتخب إنجلترا بقيادة جاريث ساوثجيت المدير الفني، قد استبعد راشفورد وهاري وينكس لاعب توتنام يوم الإثنين.

وكان مسموحا لصاحب الـ24 عاما بالمشاركة مع منتخب أيرلندا الأول والذي مثله في منتخبات الشباب حتى عام 2014، لكن مشاركته ضد أيسلندا أو الدنمارك يعني أن ذلك سيصبح مستحيلا.

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جريليش شارك مع أستون فيلا خلال الموسم الماضي في 41 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 10 أهداف وصنع 8 آخرين.

ولم يسبق قط لجريليش تمثيل منتخب إنجلترا، فمنذ أن قرر تمثيل الأسود الثلاثة سابقا.

ولعب جريليش تحت إمرة ساوثجيت في منتخب إنجلترا تحت 21 عاما وشارك في 7 مواجهات سجل خلالها هدفين في 2016، وتواجد جريليش مع منتخب إنجلترا في يورو 2017 لمنتخبات تحت 21 عاما لكنه لم يشارك في أي مباراة وتواجد على مقاعد البدلاء.

منتخب إنجلترا يستهل مشواره في دوري الأمم الأوروبية بمواجهة أيسلندا يوم 5 سبتمبر المقبل، كما يواجه الدنمارك يوم 8 من نفس الشهر.

في إنجلترا الدوري الإنجليزي الممتاز
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