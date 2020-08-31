مصادر ESPN: برشلونة يثق أن غياب ميسي هذا الموسم الحل الوحيد لعدم دفع الشرط الجزائي

يثق برشلونة أن الطريقة الوحيدة لمغادرة ليونيل ميسي النادي بشكل قانوني دون دفع الشرط الجزائي هي عدم اللعب هذا الموسم.

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وأرسل ميسي فاكسا إلى برشلونة يفيد بفسخ التعاقد من جانب واحد لرغبته في الرحيل عن النادي.

ومن جانبه أكد نادي برشلونة أن ميسي لا يمكنه الرحيل إلا بعد دفع 700 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي.

وأفادت مصادر ESPN أن إدارة برشلونة واثقة في موقفها وترى أن التزام ميسي بعدم لعب الموسم المقبل الحل الوحيد لرحيله بشكل قانوني.

وأشارت المصادر إلى أن برشلونة وقتها سينتظر تنازل اللاعب عن راتبه الموسم المقبل مع الانتظار للتوقيع مع ناد جديد الصيف المقبل.

ويحاول ميسي الرحيل عن برشلونة مستغلا بند الرحيل مجانا عقب نهاية كل موسم خلال فترة محددة وهذا ما نفاه برشلونة مؤكدا أن الأمر انتهى في يونيو الماضي.

وأشارت تقارير إسبانية إلى أن موقف ميسي القانوني سيكون سليما لكن رابطة الدوري الإسباني تضامنت مع برشلونة ونشرت خطابا يفيد برحيل اللاعب يجب أن يكون مقابل الشرط الجزائي المقدر بـ 700 مليون يورو.

وكشفت مصادرESPN أن جوسيب بارتوميو رئيس النادي ينتظر الاجتماع مع خورخي ميسي والد ليونيل ووكيل أعماله هذا الأسبوع.

وأوضح المصدر أن بارتوميو لا ينوي التحدث عن رحيل اللاعب ولكن التجديد لمدة موسمين على أن يصل الراتب لما يقرب من 100 مليون يورو سنويا.

ولا يزال مانشستر سيتي المرشح الأبرز للحصول على توقيع ليونيل ميسي في حال رحيله بشكل نهائي عن برشلونة.

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