مهاجم دجلة: مواجهة الأهلي والزمالك أسهل.. سنلعب للفوز

الإثنين، 31 أغسطس 2020 - 15:13

كتب : FilGoal

مروان حمدي - أيمن أشرف - وادي دجلة - الأهلي

يرى مروان حمدي مهاجم وادي دجلة أن اللعب ضد الأهلي والزمالك أسهل كثيرا من مواجهة باقي أندية الدوري المصري.

مروان حمدي

النادي : وادي دجلة

وادي دجلة

صرح مروان عبر البرنامج الإذاعي (وان تو) "مباراة الأهلي مهمة، وأي لاعب يتطلع لتقديم أداء متميز، لأنها تحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة".

وأضاف "سنلعب من أجل الفوز، لأننا نحتاج نقاط المباراة لتحسين موقفنا في الجدول في ظل تقارب فارق النقاط بين أندية عديدة".

أخبار متعلقة
حوار في الجول - مدرب وادي دجلة: الأهلي؟ سترون كيف سنلعب.. وقاعدة الـ3 ثواني رسالة من ديانج إلى جماهير الأهلي: سأكون حاضرا في مواجهة وادي دجلة الثاني على التوالي.. وادي دجلة يهزم نادي مصر ويرتقي 4 مراكز نتائج دجلة الجيدة مستمرة.. أسقط المقاصة بثلاثية جميلة

وتابع "مباريات الأهلي والزمالك أسهل وأكثر متعة من مواجهة أندية مؤخرة الدوري".

وبرر مروان حمدي "أمام الأندية الأخرى التي تلعب كرة هجومية مثل المقاصة والإسماعيلي وبيراميدز، لن تواجه فريقا يعتمد على التكتل الدفاعي".

وأتم تصريحاته "لذا تكون مباراة ممتعة للاعبين في كل المراكز وليس المهاجمين فقط".

اقرأ أيضا

مدة غياب السولية عن الأهلي

مباريات شكلت العام الأول لـ ريني فايلر في الأهلي

وادي دجلة مروان حمدي
نرشح لكم
أخر الأخبار
ماركا: راكيتيتش يعبر الكشف الطبي تمهيدا للانضمام لإشبيلية 7 دقيقة | أوروبا
مهاجم دجلة: مواجهة الأهلي والزمالك أسهل.. سنلعب للفوز 14 دقيقة | الدوري المصري
تأجيل اجتماع لجنة الانضباط إلى يوم الأربعاء 42 دقيقة | الدوري المصري
فيدال: برشلونة عليه أن يغير طريقة تفكيره.. لا أحد سينافس بـ13 محترفا فقط 44 دقيقة | أوروبا
تقرير إيطالي: سامبدوريا مهتم بضم النني 54 دقيقة | الدوري الإنجليزي
برايثوايت: لم أفاوض أي أندية للرحيل.. سأستمر مع برشلونة وأتوج بالألقاب ساعة | أوروبا
رابطة الدوري الإنجليزي: حضور الجماهير في لقاء برايتون وتشيلسي "تجربة مشجعة للغاية" ساعة | الدوري الإنجليزي
حوار في الجول - مدرب وادي دجلة: الأهلي؟ سترون كيف سنلعب.. وقاعدة الـ3 ثواني ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 لوائح كاف تجيب – ماذا لو حصلت 4 أندية مصرية على "حق المشاركة" في دوري الأبطال الموسم المقبل؟ 2 بيان رسمي – الأهلي يكشف 6 أسباب لرفض دعوة رئيس الزمالك 3 حكاية محمد مجلي - "مزيج بركات و السعيد وعبد العال" الذي تسبب في تعجب رئيس الزمالك 4 شاهد – النني يسجل هدفا من منتصف الملعب في مشاركته الأولى مع أرسنال
قد ينال إعجابك