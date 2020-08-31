مهاجم دجلة: مواجهة الأهلي والزمالك أسهل.. سنلعب للفوز

يرى مروان حمدي مهاجم وادي دجلة أن اللعب ضد الأهلي والزمالك أسهل كثيرا من مواجهة باقي أندية الدوري المصري.

مروان حمدي النادي : وادي دجلة وادي دجلة

صرح مروان عبر البرنامج الإذاعي (وان تو) "مباراة الأهلي مهمة، وأي لاعب يتطلع لتقديم أداء متميز، لأنها تحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة".

وأضاف "سنلعب من أجل الفوز، لأننا نحتاج نقاط المباراة لتحسين موقفنا في الجدول في ظل تقارب فارق النقاط بين أندية عديدة".

وتابع "مباريات الأهلي والزمالك أسهل وأكثر متعة من مواجهة أندية مؤخرة الدوري".

وبرر مروان حمدي "أمام الأندية الأخرى التي تلعب كرة هجومية مثل المقاصة والإسماعيلي وبيراميدز، لن تواجه فريقا يعتمد على التكتل الدفاعي".

وأتم تصريحاته "لذا تكون مباراة ممتعة للاعبين في كل المراكز وليس المهاجمين فقط".

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