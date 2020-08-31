خبر في الجول - محمود عبد العزيز يسافر إلى ألمانيا لمتابعة حالته الطبية

الإثنين، 31 أغسطس 2020 - 13:29

كتب : إبراهيم رمضان

محمود عبد العزيز - زيزو - الزمالك - نهضة بركان

يغادر محمود عبد العزيز لاعب وسط الزمالك القاهرة إلى ألمانيا الأسبوع الجاري لإجراء فحص طبي جديد.

وكان عبد العزيز قد أصيب بقطع في الرباط الصليبي بأكتوبر الماضي وأجرى عملية ناجحة في ألمانيا.

وعلم FilGoal.com أن اللاعب يستعد للسفر إلى ألمانيا خلال الأيام القليلة المقبلة للعرض على الخبير الألماني.

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ويجري عبد العزيز فحص طبي جديد للاطمئنان على حالته والبرنامج التأهيلي خلال الفترة المقبلة.

وكان من المفترض أن يتابع اللاعب الإجراءات الطبية مع الخبير الألماني لكنه فشل في السفر سابقا بسبب جائحة فيروس كورونا.

وعقب عودة الطيران مرة أخرى وبعد إجراء البرنامج التأهيلي سيغادر عبد العزيز إلى ألمانيا لتحديد البرنامج الجديد قبل العودة للتدريبات.

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