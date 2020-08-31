قبل الصراع القضائي المنتظر.. عضو محكمة إسبانية: ميسي سيهزم برشلونة

يتوقع خوان رامون لييبانا أستاذ القانون في جامعة لا ريوخا الإسبانية وعضو محكمة التحكيم في المدينة أن ليونيل ميسي أيقونة برشلونة موقفه أقوى من إدارة النادي الكاتالوني قبل صراع قضائي منتظر بين الطرفين.

ليونيل ميسي النادي : برشلونة برشلونة

وقال لييبانا في حواره مع وكالة EFE الإسبانية عن الموعد النهائي المنصوص عليه في العقد الذي يمنح ميسي حق الرحيل:"هذا الموعد كان للانتقال إلى فريق آخر وليس لفسخ التعاقد مع النادي".

وأوضح "لو مكتوب بالتحديد في العقد أن يوم 10 يونيو هو الموعد النهائي فإن برشلونة موقفه صحيح، لكن بخلاف ذلك سيكون الأمر عرضة للتفسير، وفي هذه الحالة سيفوز ميسي لأسباب عدة".

واستمر "محامو ميسي يقولون إن آخر بطولة خاضها الفريق في الموسم المنصرم انتهت في 23 أغسطس، لذلك يرون أن التوقيت في صالحهم لفسخ العقد من طرف واحد".

وأضاف "أعتقد أن الشرط الجزائي المنصوص عليه في عقد ميسي لا يرتبط بيوم معين لكن مكتوب خلال عدد معين من الأيام، وهو ما يرجح كفة الأرجنتيني. في هذه الحالة، ستطبق المادة 1281 من القانون المدني الإسباني، والتي تقول: لو كلمات العقد تبين أنها تناقض النية الواضحة للأطراف المعنية، يفوز الطرف الذي تخضع نيته للعقد المبرم".

وأتم "لو تبين صحة ما يقوله فريق ميسي القانوني بأنه يحق للطرفين حسم مستقبل اللاعب بعد وقت معين من نهاية دوري أبطال أوروبا، فإن موقفه هو الصحيح".

وتباينت الآراء بشأن صاحب الموقف الأقوى في الصراع نظرا لأن عقد ميسي يمتد إلى يونيو 2021 وبه شرط جزائي يقدر بـ700 مليون يورو.

ويقول برشلونة إن ميسي (33 عاما) كان له حق الرحيل عن النادي في 2020 بإبلاغ النادي في موعد أقصاه 10 يونيو الماضي، لكن الفريق القانوني للنجم الأرجنتيني يستند على أن الموسم امتد لأسباب قهرية وانتهى في 23 أغسطس الماضي.

ومنتظر امتداد الأزمة بين اللاعب والنادي إلى صراع قانوني في ظل رغبته في الرحيل بينما يريد برشلونة استمراره.

وتشير تقارير إلى أن الوجهة الأقرب لميسي في حال خلع القميص الأزرق والأحمر ستكون مانشستر سيتي حيث مدربه السابق بيب جوارديولا.

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