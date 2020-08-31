نيمار: مستمر مع باريس سان جيرمان وهدفي الفوز بدوري أبطال أوروبا

أكد نيمار على استمراره مع باريس سان جيرمان الموسم المقبل وأصر على رغبته في الفوز بدوري أبطال أوروبا لكتابة اسمه في تاريخ أبطال الدوري الفرنسي.

نيمار النادي : باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان

وكان نيمار قد بكى عقب خسارة المباراة النهائية أمام بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا.

وارتبط اسم نيمار بالانتقال إلى برشلونة قبل جائحة فيروس كورونا، لكن اللاعب أكد عبر مجلة باريس سان جيرمان الرسمية استمراره هذا الموسم.

وقال نيمار: "سأبقى في باريس سان جيرمان الموسم المقبل، ولدي طموح العودة لنهائي دوري أبطال أوروبا هذه المرة للفوز بها".

وأضاف "تعجبني فكرة القيام بكل شئ لأترك اسمي في كتب التاريخ في فريقي".

وأشارت تقارير فرنسية عن محاولة نيمار مساعدة ليونيل ميسي في القدوم إلى باريس سان جيرمان مع رغبته في الرحيل عن برشلونة.

وفي الوقت نفسه ارتبط اسم ميسي بالانتقال إلى مانشستر سيتي وتأتي هذه الأخبار بعد يوم واحد من قرار نيمار بإنهاء شراكته مع "نايكي" بعد 15 عاما.

ويعتبر تغيير راعي نيمار خبرا سيئا لباريس سان جيرمان، بعد أن رفعت "نايكي" قيمة التعاقد إلى 70 مليون يورو نتيجة انتقال نيمار إلى النادي الفرنسي.

وتشير التقارير إلى اقتراب نيمار من التوقيع مع شركة بوما الألمانية التي تعد أبرز الموردين لمانشستر سيتي وميلان.

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