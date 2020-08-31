نيمار: مستمر مع باريس سان جيرمان وهدفي الفوز بدوري أبطال أوروبا

الإثنين، 31 أغسطس 2020 - 12:02

كتب : FilGoal

نيمار - باريس سان جيرمان

أكد نيمار على استمراره مع باريس سان جيرمان الموسم المقبل وأصر على رغبته في الفوز بدوري أبطال أوروبا لكتابة اسمه في تاريخ أبطال الدوري الفرنسي.

نيمار

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

وكان نيمار قد بكى عقب خسارة المباراة النهائية أمام بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا.

وارتبط اسم نيمار بالانتقال إلى برشلونة قبل جائحة فيروس كورونا، لكن اللاعب أكد عبر مجلة باريس سان جيرمان الرسمية استمراره هذا الموسم.

أخبار متعلقة
ليكيب: والد ميسي أخبر باريس برغبة نجله في "فريق آخر" رومينيجيه: باريس سيتوج بالأبطال يوما.. و8-2 أفضل مباراة في تاريخ بايرن الصفقة الخامسة – من باريس إلى لندن.. تياجو سيلفا يوقع لـ تشيلسي تيليفوت: نيمار هاتف ميسي لإقناعه بالانضمام إلى باريس

وقال نيمار: "سأبقى في باريس سان جيرمان الموسم المقبل، ولدي طموح العودة لنهائي دوري أبطال أوروبا هذه المرة للفوز بها".

وأضاف "تعجبني فكرة القيام بكل شئ لأترك اسمي في كتب التاريخ في فريقي".

وأشارت تقارير فرنسية عن محاولة نيمار مساعدة ليونيل ميسي في القدوم إلى باريس سان جيرمان مع رغبته في الرحيل عن برشلونة.

وفي الوقت نفسه ارتبط اسم ميسي بالانتقال إلى مانشستر سيتي وتأتي هذه الأخبار بعد يوم واحد من قرار نيمار بإنهاء شراكته مع "نايكي" بعد 15 عاما.

ويعتبر تغيير راعي نيمار خبرا سيئا لباريس سان جيرمان، بعد أن رفعت "نايكي" قيمة التعاقد إلى 70 مليون يورو نتيجة انتقال نيمار إلى النادي الفرنسي.

وتشير التقارير إلى اقتراب نيمار من التوقيع مع شركة بوما الألمانية التي تعد أبرز الموردين لمانشستر سيتي وميلان.

طالع أيضا

تقرير يكشف خطوة لسيتي تمهيدا للتعاقد مع ميسي

مواعيد مباراتي الدوري المصري يوم الإثنين

نيمار باريس سان جيرمان
نرشح لكم
أخر الأخبار
رئيس النادي: لاعب وسط نابولي ينضم إلى إيفرتون 23 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباريات شكلت العام الأول لـ ريني فايلر في الأهلي 27 دقيقة | الدوري المصري
الشعباني: الهوني مستمر مع الترجي.. حطمنا رقم جوزيه التاريخي والزمالك هذا الموسم قوي 29 دقيقة | إفريقيا
نيمار: مستمر مع باريس سان جيرمان وهدفي الفوز بدوري أبطال أوروبا 40 دقيقة | أوروبا
رسميا - إيموبيلي مستمر مع لاتسيو لمدة 5 سنوات ساعة | أوروبا
سبورت تكشف: استراتيجية ميسي وبرشلونة في المعركة القضائية الوشيكة بينهما ساعة | أوروبا
عبد الحفيظ يكشف لـ في الجول مدة غياب السولية عن الأهلي بسبب شد الأمامية ساعة | الدوري المصري
7 رسائل من ميدو قبل مواجهة الزمالك وبيراميدز.. عن "استكمال الدوري للفوز على الأهلي" وأمير وزيزو ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان رسمي – الأهلي يكشف 6 أسباب لرفض دعوة رئيس الزمالك 2 لوائح كاف تجيب – ماذا لو حصلت 4 أندية مصرية على "حق المشاركة" في دوري الأبطال الموسم المقبل؟ 3 حكاية محمد مجلي - "مزيج بركات و السعيد وعبد العال" الذي تسبب في تعجب رئيس الزمالك 4 شاهد – النني يسجل هدفا من منتصف الملعب في مشاركته الأولى مع أرسنال
قد ينال إعجابك