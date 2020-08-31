رسميا - إيموبيلي مستمر مع لاتسيو لمدة 5 سنوات

الإثنين، 31 أغسطس 2020 - 11:29

كتب : FilGoal

تشيرو إيموبيلي - لاتسيو - الدوري الإيطالي

وقع تشيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو على تجديد تعاقده حتى صيف 2025.

وكشف ستيفانو دي مارتينو مدير لاتسيو عن تجديد تعاقد مهاجم الفريق حتى 2025 مع قناة لاتسيو.

وقال: "الخبر اليوم عن التزام إيموبيلي بالبقاء مع لاتسيو لمدة خمس سنوات أخرى، اختيار احترافي وصادق ومألوف".

أخبار متعلقة
أولتراس لاتسيو يرحب بـ رينا بالطريقة الفاشية رسميا - رينا يفسخ تعاقده مع ميلان وينتقل إلى لاتسيو سكاي: تمت.. بيبي رينا إلى لاتسيو توتو ميركاتو: لاتسيو في مفاوضات متقدمة مع جناح الجزائر

وكان إيموبيلي قد حصد جائزة هداف الدوري الإيطالي للموسم الماضي بعد منافسة مع كريستيانو رونالدو.

ويسعى لاتسيو بتجديد تعاقد إيموبيلي أن يعزز ما فعله الموسم الماضي بعد التأهل لدوري أبطال أوروبا.

ونجح إيموبيلي في تسجيل 36 هدفا في 37 مباراة بالدوري الإيطالي الموسم الماضي.

وانتقل اللاعب إلى لاتسيو في صيف 2016 وشارك في 178 مباراة وسجل 125 هدفا.

طالع أيضا

تقرير يكشف خطوة لسيتي تمهيدا للتعاقد مع ميسي

مواعيد مباراتي الدوري المصري يوم الإثنين

لاتسيو تشيرو إيموبيلي
نرشح لكم
أخر الأخبار
رئيس النادي: لاعب وسط نابولي ينضم إلى إيفرتون 23 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباريات شكلت العام الأول لـ ريني فايلر في الأهلي 27 دقيقة | الدوري المصري
الشعباني: الهوني مستمر مع الترجي.. حطمنا رقم جوزيه التاريخي والزمالك هذا الموسم قوي 29 دقيقة | إفريقيا
نيمار: مستمر مع باريس سان جيرمان وهدفي الفوز بدوري أبطال أوروبا 40 دقيقة | أوروبا
رسميا - إيموبيلي مستمر مع لاتسيو لمدة 5 سنوات ساعة | أوروبا
سبورت تكشف: استراتيجية ميسي وبرشلونة في المعركة القضائية الوشيكة بينهما ساعة | أوروبا
عبد الحفيظ يكشف لـ في الجول مدة غياب السولية عن الأهلي بسبب شد الأمامية ساعة | الدوري المصري
7 رسائل من ميدو قبل مواجهة الزمالك وبيراميدز.. عن "استكمال الدوري للفوز على الأهلي" وأمير وزيزو ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان رسمي – الأهلي يكشف 6 أسباب لرفض دعوة رئيس الزمالك 2 لوائح كاف تجيب – ماذا لو حصلت 4 أندية مصرية على "حق المشاركة" في دوري الأبطال الموسم المقبل؟ 3 حكاية محمد مجلي - "مزيج بركات و السعيد وعبد العال" الذي تسبب في تعجب رئيس الزمالك 4 شاهد – النني يسجل هدفا من منتصف الملعب في مشاركته الأولى مع أرسنال
قد ينال إعجابك