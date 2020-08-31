رسميا - إيموبيلي مستمر مع لاتسيو لمدة 5 سنوات

وقع تشيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو على تجديد تعاقده حتى صيف 2025.

تشيرو إيموبيلي النادي : لاتسيو لاتسيو

وكشف ستيفانو دي مارتينو مدير لاتسيو عن تجديد تعاقد مهاجم الفريق حتى 2025 مع قناة لاتسيو.

وقال: "الخبر اليوم عن التزام إيموبيلي بالبقاء مع لاتسيو لمدة خمس سنوات أخرى، اختيار احترافي وصادق ومألوف".

وكان إيموبيلي قد حصد جائزة هداف الدوري الإيطالي للموسم الماضي بعد منافسة مع كريستيانو رونالدو.

ويسعى لاتسيو بتجديد تعاقد إيموبيلي أن يعزز ما فعله الموسم الماضي بعد التأهل لدوري أبطال أوروبا.

ونجح إيموبيلي في تسجيل 36 هدفا في 37 مباراة بالدوري الإيطالي الموسم الماضي.

وانتقل اللاعب إلى لاتسيو في صيف 2016 وشارك في 178 مباراة وسجل 125 هدفا.

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