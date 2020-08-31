7 رسائل من ميدو قبل مواجهة الزمالك وبيراميدز.. عن "استكمال الدوري للفوز على الأهلي" وأمير وزيزو

وجه أحمد حسام "ميدو" 7 رسائل قبل مواجهة الزمالك وبيراميدز عن فكرة استكمال الدوري للفوز على الأهلي وأمير مرتضى وأحمد سيد زيزو.

ويواجه الزمالك فريق بيراميدز مساء الخميس ضمن مباريات الجولة 24 من مسابقة الدوري.

وجاءت رسائل ميدو التي نشرها عبر حسابه الشخصي على تويتر كالآتي:

** أهم مباراة للزمالك هي مواجهة بيراميدز لأنها سيحسم من خلالها بشكل كبير صراع المركز الثاني، وغياب طارق حامد مشكلة كبيرة وقد تكون فكرة محمد عبد الغني أمام قلبي الدفاع فكرة جيدة وسط سرعات لاعبي بيراميدز.. أحمد عيد ظهر بشكل مبشر وإن شاء الله مباريات المقبلة تنقله.

** زيزو لم يعجبني في أخر 3 مباريات وهو واحد من أهم لاعبي الزمالك الموسم الماضي ومن أهم صفقات الزمالك في السنوات الأخيرة، افتقد في المباريات الأخيرة أهم ميزة فيه وهي التركيز والتصرف في الكرة جيدا مع الالتزام الدفاعي، لابد من استعادة تركيزه.

** الحديث على أن الزمالك استكمل الدوري للفوز على الأهلي فقط عبث ولا يليق بنادي الزمالك أو لاعبيه أو جماهيره، أتمنى من (المطبلاتية) المنتفعين عدم ترديده، خسر الفريق الدوري لكن يجب أن يشارك في بطولة إفريقيا العام المقبل وإن شاء الله نفوز بها هذا العام.

** أمير مرتضى أهم عنصر في منظومة نادي الزمالك في الفترة الأخيرة وأدائه تطور بشكل كبير مع الخبرة التي يكتسبها من العمل، من أهم ميزاته أنه يعلم كيف يتعامل مع رئيس النادي وهي أهم ميزة في إدارة الأمور داخل النادي.

** أذكر مرتضى منصور رئيس الزمالك أن المشاكل التي حدثت له عام 2005 كانت بسبب (المطبلاتية) من حوله والذين حاولوا الاستفادة منه وتصدير المشاكل مستغلين طبيعة شخصيته، عملت أشياء جيدة كتير ومن يستفيد من الزمالك حولك يحاولون وقوعك مجددا.

** وجود مرتضى منصور على رأس نادي الزمالك مهم جدا في التوقيت الحالي والمستقبل القريب، وجودك صداع في رأس من يحاول هد النادي منذ سنوات، يجب أن تحافظ على مكانتك بإبعاد أصحاب المصالح من حولك.

** فتح الصدر (بيودي في داهية) وأنت أكثر من يعلم ذلك وأنه لا كبير في البلد، نصيحتي لك أن أمير ابنك الصغير لكن استمع له دائما قبل التحرك.

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