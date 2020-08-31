رومينيجيه: باريس سيتوج بالأبطال يوما.. و8-2 أفضل مباراة في تاريخ بايرن

يتوقع كارل هاينز رومينيجيه رئيس بايرن ميونيخ والنجم الأسبق للنادي ومنتخب ألمانيا أن باريس سان جيرمان سيستطيع يوما التتويج بدوري أبطال أوروبا.

وهي البطولة التي خسرها الفرنسيون منذ أيام أمام بايرن في المباراة النهائية التي استضافتها لشبونة البرتغالية.

ووصف رومينيجيه انتصار فريقه على برشلونة بنتيجة 8-2 في ربع نهائي الأبطال بـ"أفضل مباراة في تاريخ النادي. كنت في المدرجات وقلت في نفسي: الآن يوقظونني، يا له من حلم. لا يمكن أن يكون حقيقة".

واستمر في حواره مع صحيفة توتو سبورت الإيطالية "رأيت نيمار و(كيليان) مبابي يبكيان بعد النهائي، اقتربت منهما قائلا: استمرا، فريقكما قوي. باريس سيفوز بدوري الأبطال".

وعلق رومينيجيه على اختيار يوفنتوس لأندريا بيرلو ليقود الفريق خلفا لماوريزيو ساري "لو قرر (أندريا) أنييلي ذلك، أثق في اختياره. قرار جيد. بيرلو كان أستاذا في الملعب، برؤيته وبأسلوب قيادته لزملائه. يستطيع تكرار ذلك في دكة البدلاء لأنه رجل ذو أفكار واضحة وخطة محددة".

وشدد رومينيجيه أن بايرن لم يقرر بعد ما إذا كان سيحاول انتداب اللاعب الكرواتي إيفان بيريزيتش، الذي انتهت إعارته من إنتر ميلان إلى الأول في نهاية أغسطس الجاري.

وقال رومينيجيه:"لم نقرر شيئا بعد. في وقت كورونا علينا أن نقيم بدقة كيف سنتحرك في سوق الانتقالات. اللعب بدون جمهور يمثل مشكلة لكل الأندية. لدينا وقت، أتواصل مع صديقي (رئيس إنتر بيبي) ماروتا. مؤسف أننا لن نلعب السوبر الأوروبي ضدهم، كان الأمر بمثابة حلم. مباراتي المفضلة. يؤسفني أيضا أن مباراة إشبيلية وإنتر كانت أفضل نهائي للدوري الأوروبي".

وأتم رومينيجيه حديثه بالقول إن اللاعب كورنتين توليسو سيبقى مع الفريق، بينما أوضح عن ديفيد ألابا "أتمنى بقاءه".

وقالت تقارير إن ألابا النمساوي قد يرحل عن بايرن.

ويمتد عقد المدافع، البالغ عمره 28 عاما، مع بايرن إلى 2021.

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