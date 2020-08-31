كلوب يكشف رأيه في استمرار قانون الـ5 تبديلات الموسم المقبل

يؤيد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول قرار منح الفرق فرصة القيام بـ5 تبديلات في الموسم المقبل من الدوري الإنجليزي.

بعد جائحة فيروس كورونا، عاد الدوري الإنجليزي ومعظم الدوريات لاستكمال الموسم مع إمكانية قيام الفرق بـ5 تبديلات بدلا من 3.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع زيس إز أنفيلد: "نعم أنا مؤيد لهذا القرار إذا صدر، أعلم أن المناقشات ستستمر بعد ذلك مرة أخرى حول ما إذا كانت ميزة للأندية الكبرى".

وأضاف "لا أريد أن أحظى بميزة عن الفرق الأخرى أو أي شيء آخر، لدينا 38 مباراة في الدوري الإنجليزي في موسم أقصر من المواسم السابقة، وهذا يوضح كل شيء".

وواصل "كل الدوريات الأخرى ستكون متشابهة إلى حد كبير على حد علمي ، مما يعني أن هذا الأمر سيساعد".

وأردف "سيساعدنا الأمر في الحفاظ على اللاعبين، ومعدلات لياقتهم، لكني لست من يقرر".

ستجتمع رابطة الدوري الإنجليزي يوم الثالث من سبتمبر من أجل مناقشة تطبيق قانون الـ5 تغييرات في الموسم المقبل.

ليفربول بدأ موسمه بخسارة مباراة الدرع الخيرية أمام أرسنال بركلات الترجيح يوم السبت على ملعب ويمبلي.

بيير إيمريك أوباميانج تقدّم مبكرا لـ أرسنال منذ الدقيقة 12، لكن تاكومي مينامينو تعادل لـ ليفربول في الدقيقة 73.

ليلجأ الفريقان إلى ركلات الجزاء الترجيحية مباشرةً بعد نهاية الـ90 دقيقة، والتي أعلنت عن فوز المدفعجية 5-4، على إثر إهدار ريان بروستر لركلة ليفربول الثالثة.

أرسنال بذلك حصد لقب الدرع الخيرية رقم 16 في تاريخه، خلف مانشستر يونايتد صاحب الرقم القياسي بـ21 بطولة.

فيما تجمّد رصيد ليفربول عند 15 لقبا، وظلت هذه الكأس مستعصية على الريدز، إذ يرجع التتويج الأخير بها إلى عام 2006.

المواجهة كانت الرابعة بين الطرفين في الدرع الخيرية، وبهذه النتيجة يكون كل منهما قد فاز في مناسبتين.

واكاندا إلى الأبد

في الليلة الماضية، توفي الممثل الأمريكي تشادويك بوزمان الشهير بعد صراع مع مرض السرطان، وهو الذي يشتهر بتجسيد شخصية "بلاك بانثر" في سينمات هوليوود.

مناسبة لم يكن ليفوتها البطل الخارق الآخر، بيير إيمريك أوباميانج، الذي اعتاد في السابق الاحتفال بشعار "واكاندا فور إيفر"، فسجل هدف فريقه الوحيد، ونفّذ الركلة الترجيحية الخامسة بنجاح، وأعلى من اسم أرسنال وواكاندا، وجعل النمر الأسود سعيدا في مثواه الأخير.