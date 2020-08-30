الزمالك يكسر سلسلة نتائجه السلبية ضد نجومه القدامى

على مدار الموسم الحالي من بطولة الدوري المصري الممتاز لم تكن نتائج الزمالك طيبة دائما حين يواجه أحد نجومه القدامى، لكنه يوم الأحد وضع حدا لهذه التعثرات بالتفوق على حلمي طولان لاعبه ومدربه السابق.

فاز الزمالك على إنبي بهدف محمود حمدي "الونش" ليثأر من هزيمة الدور الأول أمام البتروليين والتي كانت الأولى التي يتلقاها الفارس الأبيض في الموسم الحالي من البطولة.

مواجهة الأحد كانت السادسة للزمالك ضد أحد نجومه السابقين في الموسم الحالي، ظفر بانتصاره الثاني بعدما خسر مرتين في آخر 4 مواجهات ضد مدرب سبق له ارتداء القميص الأبيض.

أول مباراة للزمالك في الموسم الحالي ضد أحد نجومه القدامى كانت أمام أحمد حسام "ميدو"، فاز على مصر للمقاصة بهدف أحمد سيد "زيزو" في أكتوبر الماضي.

ثم خسر أمام طولان بنتيجة 2-1 ضد إنبي، وتفوق عليه طارق يحيى بنتيجة 3-2 مع طلائع الجيش.

ثم تعادل بلا أهداف مع سموحة عندما كان حسام حسن هو مدرب الأخير، ومنذ أقل من أسبوعين تعادل صفر-صفر أمام نادي مصر الذي يقوده خالد جلال.

كارتيرون

الزمالك هو ثالث فريق مصري يقوده المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، قاد الأخير ناديي وادي دجلة والأهلي قبل أن يلتحق بالكتيبة البيضاء في ديسمبر الماضي.

مباراة الأحد كانت الثالثة لكارتيرون ضد المدرب حلمي طولان، استطاع أخيرا الثعلب الفرنسي التفوق على المدرب الأسبق لحرس الحدود واتحاد الشرطة.

في 2016 انتهت مواجهتهما بهدف لمثله بين دجلة وسموحة، وفي 2018 خسر كارتيرون مع الأهلي ضد الاتحاد بنتيجة 4-3.

وهاهو يحقق فوزه الأول على طولان.

وحقق كارتيرون فوزه الثاني على إنبي، بعدما تفوق عليه بهدفين دون رد في 2016 رفقة دجلة. خسر مرتين أيضا مع الأخير ضد النادي البترولي.

مدافعون حاسمون

هدف الونش في شباك محمود جاد هو الثاني الذي يسجله مدافع ويضمن للزمالك نقاط مباراة.

سبقه هدف محمود علاء ضد المصري في أول مباراة بالدوري منذ استئنافه مطلع الشهر الجاري.

video:1 هدف تقدم #الزمالك على #إنبي عن طريق محمود الونش ⚽️🏹#الدوري_على_WATCHiT pic.twitter.com/kxjcKTkjOZ — WATCH iT! (@WatchiTMENA) August 30, 2020

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