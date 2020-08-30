الزمالك يكسر سلسلة نتائجه السلبية ضد نجومه القدامى

الأحد، 30 أغسطس 2020 - 23:38

كتب : نادر عيد

الونش - الزمالك - إنبي

على مدار الموسم الحالي من بطولة الدوري المصري الممتاز لم تكن نتائج الزمالك طيبة دائما حين يواجه أحد نجومه القدامى، لكنه يوم الأحد وضع حدا لهذه التعثرات بالتفوق على حلمي طولان لاعبه ومدربه السابق.

فاز الزمالك على إنبي بهدف محمود حمدي "الونش" ليثأر من هزيمة الدور الأول أمام البتروليين والتي كانت الأولى التي يتلقاها الفارس الأبيض في الموسم الحالي من البطولة.

مواجهة الأحد كانت السادسة للزمالك ضد أحد نجومه السابقين في الموسم الحالي، ظفر بانتصاره الثاني بعدما خسر مرتين في آخر 4 مواجهات ضد مدرب سبق له ارتداء القميص الأبيض.

أخبار متعلقة
شريف أشرف لـ في الجول: لم أشعر بشئ بعد الإصابة وأنا حاليا بخير حازم إمام: هدف الونش في إنبي مكافأة لمستواه حلمي طولان: خسرنا بسبب خطأ فردي.. والزمالك لم يعتد على ما فعله إنبي أحمد عيد: العودة لتشكيل الزمالك كان تحدي لي.. القادم أفضل وإفريقيا للأبيض

أول مباراة للزمالك في الموسم الحالي ضد أحد نجومه القدامى كانت أمام أحمد حسام "ميدو"، فاز على مصر للمقاصة بهدف أحمد سيد "زيزو" في أكتوبر الماضي.

ثم خسر أمام طولان بنتيجة 2-1 ضد إنبي، وتفوق عليه طارق يحيى بنتيجة 3-2 مع طلائع الجيش.

ثم تعادل بلا أهداف مع سموحة عندما كان حسام حسن هو مدرب الأخير، ومنذ أقل من أسبوعين تعادل صفر-صفر أمام نادي مصر الذي يقوده خالد جلال.

كارتيرون

الزمالك هو ثالث فريق مصري يقوده المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، قاد الأخير ناديي وادي دجلة والأهلي قبل أن يلتحق بالكتيبة البيضاء في ديسمبر الماضي.

مباراة الأحد كانت الثالثة لكارتيرون ضد المدرب حلمي طولان، استطاع أخيرا الثعلب الفرنسي التفوق على المدرب الأسبق لحرس الحدود واتحاد الشرطة.

في 2016 انتهت مواجهتهما بهدف لمثله بين دجلة وسموحة، وفي 2018 خسر كارتيرون مع الأهلي ضد الاتحاد بنتيجة 4-3.

وهاهو يحقق فوزه الأول على طولان.

وحقق كارتيرون فوزه الثاني على إنبي، بعدما تفوق عليه بهدفين دون رد في 2016 رفقة دجلة. خسر مرتين أيضا مع الأخير ضد النادي البترولي.

مدافعون حاسمون

هدف الونش في شباك محمود جاد هو الثاني الذي يسجله مدافع ويضمن للزمالك نقاط مباراة.

سبقه هدف محمود علاء ضد المصري في أول مباراة بالدوري منذ استئنافه مطلع الشهر الجاري.

طالع أيضا

حلمي طولان: الزمالك لم يعتاد على ما فعله إنبي

كارتيرون: صححنا الأخطاء ضد إنبي

الزمالك كارتيرون
نرشح لكم
أخر الأخبار
مساعد كارتيرون يكشف موقف رباعي الزمالك الغائب من الفترة المقبلة 22 دقيقة | الدوري المصري
زيزو: نصنع كل دقيقة فرصة ولكن نعاني من غياب التوفيق 24 دقيقة | الدوري المصري
الزمالك يكسر سلسلة نتائجه السلبية ضد نجومه القدامى 43 دقيقة | تقرير في الجول
شريف أشرف لـ في الجول: لم أشعر بشئ بعد الإصابة وأنا حاليا بخير 48 دقيقة | مصر
حازم إمام: هدف الونش في إنبي مكافأة لمستواه 53 دقيقة | الدوري المصري
حلمي طولان: خسرنا بسبب خطأ فردي.. والزمالك لم يعتاد على ما فعله إنبي ساعة | الدوري المصري
أحمد عيد: العودة لتشكيل الزمالك كان تحديا لي.. القادم أفضل وإفريقيا للأبيض ساعة | الدوري المصري
مؤتمر كارتيرون: صححنا أخطاء المقاولون أمام إنبي.. وغياب طارق أمام بيراميدز نقطة سلبية ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان رسمي – الأهلي يكشف 6 أسباب لرفض دعوة رئيس الزمالك 2 حكاية محمد مجلي - "مزيج بركات و السعيد وعبد العال" الذي تسبب في تعجب رئيس الزمالك 3 شاهد – النني يسجل هدفا من منتصف الملعب في مشاركته الأولى مع أرسنال 4 سواريز يخرج عن صمته: لا أحد يتحدث عني أو بلساني.. سأفعل ذلك حينما أريد
قد ينال إعجابك