رسالة من متعب لـ صالح: لن تستطيع العودة لكرة القدم إذا تركتها

الأحد، 30 أغسطس 2020 - 00:26

كتب : FilGoal

صالح جمعة - الأهلي - المصري

وجه عماد متعب نجم الأهلي السابق رسالة إلى صالح جمعة لاعب الفريق الحالي بعد عودته للمشاركة في المباريات.

صالح جمعة

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال عماد متعب عبر قناة أون تايم سبورتس: "رسالة إلى صالح جمعة عندما تترك كرة القدم لن تستطيع العودة مرة أخرى للكرة".

وأضاف "استمع إلى نصيحتي لأنك عندما تعتزل كرة القدم لن تستطيع العودة مرة أخرى للملاعب".

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وأكمل "أنا اعتزلت منذ عامين والآن أريد العودة مرة أخرى لكرة القدم لكني غير قادر على ذلك".

وتابع "عندما تنهي مسيرتك في الملاعب ستكون الحياة أمامك لتفعل ما تريده".

وأتم تصريحاته "كرة القدم هي عملك والجماهير تحبك بشكل غير طبيعي، حاول استغلال كل ذلك وتمسك بالفرصة التي أمامك".

ولعب صالح جمعة لعدة دقائق في مباراة المصري في الجولة الـ23 من الدوري المصري.

وهي المرة الأولى لصالح للمشاركة مع الأهلي منذ 378 يوما.

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