الشيخ: لا أحد يتعمد إهدار الفرص.. والأهم تحقيق الفوز لحسم الدوري مبكرا

السبت، 29 أغسطس 2020 - 23:27

كتب : حسام نور الدين

أحمد الشيخ - الأهلي والجونة

يرى أحمد الشيخ لاعب الأهلي أن تحقيق الفوز في هذه الفترة من الدوري هو هدف الفريق لحسم اللقب في أسرع وقت.

أحمد الشيخ

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال الشيخ عقب المباراة لقناة الأهلي: "يهمنا تحقيق الفوز في مباريات الفترة الحالية رغم الغيابات لحسم الدوري في أسرع وقت".

وأضاف "لا يوجد لاعب يتعمد إهدار فرصة أمام المرمى، ولكن قد يكون هناك سوء توفيق".

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وأكمل "واجهنا أيضا سوء توفيق في مباراة القمة وإذا سجلنا الفرص التي أتيحت لنا في الشوط الأول لتغيرت النتيجة بالإضافة إلى الغيابات".

وأتم تصريحاته عن صالح جمعة قائلا: "صلاح لاعب كبير ورائع وأتمنى أن يكون إضافة لنا وللفريق وعند حسن ظن الجماهير".

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