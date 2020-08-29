الشيخ: لا أحد يتعمد إهدار الفرص.. والأهم تحقيق الفوز لحسم الدوري مبكرا

يرى أحمد الشيخ لاعب الأهلي أن تحقيق الفوز في هذه الفترة من الدوري هو هدف الفريق لحسم اللقب في أسرع وقت.

أحمد الشيخ النادي : الأهلي الأهلي

وقال الشيخ عقب المباراة لقناة الأهلي: "يهمنا تحقيق الفوز في مباريات الفترة الحالية رغم الغيابات لحسم الدوري في أسرع وقت".

وأضاف "لا يوجد لاعب يتعمد إهدار فرصة أمام المرمى، ولكن قد يكون هناك سوء توفيق".

وأكمل "واجهنا أيضا سوء توفيق في مباراة القمة وإذا سجلنا الفرص التي أتيحت لنا في الشوط الأول لتغيرت النتيجة بالإضافة إلى الغيابات".

وأتم تصريحاته عن صالح جمعة قائلا: "صلاح لاعب كبير ورائع وأتمنى أن يكون إضافة لنا وللفريق وعند حسن ظن الجماهير".

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