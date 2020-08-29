عبد الحفيظ: إصابة السولية في العضلة الأمامية

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي تفاصيل إصابة عمرو السولية لاعب وسط الفريق خلال مباراة المصري.

عمرو السولية النادي : الأهلي الأهلي

وفاز الأهلي على المصري بهدفين دون رد ضمن الجولة الـ23 من الدوري المصري.

وقال عبد الحفيظ عقب المباراة لقناة الأهلي: "الفحوصات الطبية المبدئية أثبت إصابة السولية بشد في العضلة الأمامية".

وأضاف "اللاعب سيخضع لأشعة خلال الساعات المقبلة للاطمئنان عليه وتحديد فترة غيابه عن الفريق".

وأكمل "بعد أسبوعين سوف تكتمل صفوف الفريق ويهمنا الخروج من المباريات المقبلة دون أي إصابات أو غيابات أخرى".

وأتم تصريحاته "كان أمامنا فرصة لزيادة عدد الأهداف أمام المصري، ولكن الأهم في هذه الفترة تحقيق الانتصارات في ظل غيابات الفريق".

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