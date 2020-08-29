مؤتمر فايلر: من يريد الفوز دائما عليه لعب "البلاي سيتشن".. ولا يمكن تقييم صالح

يرى ريني فايلر المدير الفني للأهلي أنه لا يوجد فريق في العالم يستطيع تحقيق الفوز في كل المباريات دون تراجع مستواه.

وفاز الأهلي على المصري بهدفين دون رد ضمن الجولة الـ23 من الدوري المصري.

وقال فايلر عقب المباراة في المؤتمر الصحفي: "حالة الطرد للمصري كانت محورية في المباراة لأنها دفعتهم للدفاع بشكل أكبر وبعدها سيطرنا على اللعب وسجلنا هدفين وحققنا الفوز".

وأضاف "ليس من المنطقي أن يفوز الفريق دائما وإذا كان الفريق يحقق الفوز في كل المباريات سوف أجلس في المنزل وأترك الأهلي يفوز في المباريات".

وشدد "تقابلنا صعوبات كثيرة ولا يوجد أي فريق يفوز دائما ويجب على الجماهير تقبل ذلك لأن الأداء سيتراجع في عدة مباريات وهذا أمر طبيعي".

وأكمل "لكل الجماهير التي تريد أن يفوز الأهلي دائما وأن يقدم الفريق مستوى مميز دائما عليها الذهاب للعب البلاي ستيشن وليس مشاهدة كرة القدم".

وعن تقييمه لمشاركة صالح جمعة في المباراة قال: "لا يمكن أن أقيم لاعب في أقل من 10 دقائق فقط لكن صالح بذل مجهودا كبيرا في الفترة الماضية واستحق الحصول على فرصة".

وأشار "لكن كما لاحظتم جميعا لا يزال لم يصل للحالة البدنية المطلوبة وعليه الاجتهاد بشكل أكبر حتى يصبح مثل باقي اللاعبين على المستوى البدني".

وأردف "الأمر ذاته بالنسبة للاعب الشاب عربي بدر".

وتحدث عن تراجع مستوى أجايي قال: "متفق معكم أن مستوى أجايي متراجع وعلى عكس مستواه بداية الموسم وعليه بذل المزيد من الجهد لاستعادة مستواه".

وأتم تصريحاته "وبسبب فترة التوقف الطويلة وعدم قدرة اللاعبين على السفر فإن أجايي يفتقد أسرته كثيرا ويمر بفترة صعبة بسبب ذلك ولا يجب أن نناقش هذه الأمور خارج الفريق".

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