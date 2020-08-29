رسميا – الأمريكي الأول في تاريخه.. يوفنتوس يتعاقد مع ماكيني

السبت، 29 أغسطس 2020 - 22:52

كتب : FilGoal

ويستون ماكيني - يوفنتوس

أعلن نادي يوفنتوس عن تعاقده مع الأمريكي ويستون ماكيني قادما من شالكه الألماني لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وقال يوفنتوس إن تكلفة الإعارة تبلغ 4 ملايين ونصف المليون يورو.

ويحق لـ يوفنتوس شراء اللاعب بشكل نهائي في نهاية فترة إعارته مقابل 18 مليون يورو وفقا لبيان السيدة العجوز.

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ويعد ماكيني أول أمريكي يرتدي قميص يوفنتوس عبر التاريخ، وهو أولى صفقات المدرب الجديد أندريا بيرلو.

ماكيني (21 عاما) لاعب وسط أمريكي يلعب في شالكه منذ 2016، وخاض معه الموسم الماضي 32 مباراة، سجل خلالها 3 أهداف، وصنع هدفا وحيدا.

ويمتلك ماكيني 19 مباراة دولية مع الولايات المتحدة، سجل خلالها 6 أهداف، وصنع 4.

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