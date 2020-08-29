كشري: أنا حزين.. لم نستحق الخسارة أمام بيراميدز

أبدى أحمد كشري المدير الفني لـ أسوان، حزنه الشديد بسبب الخسارة القاتلة أمام بيراميدز.

أسوان فرّط في تقدمه وخسر في وقتٍ متأخر أمام بيراميدز، بهدفين مقابل هدف واحد على استاد الشرطة بالجولة 23 من الدوري المصري.

وصرّح كشري بعد اللقاء: "حزين للغاية للهزيمة أمام بيراميدز".

وأضاف مدرب أسوان: "الأخطاء الفردية لبعض اللاعبين سبب الخسارة".

وواصل: "أشعر بالقلق الشديد لأخطاء لاعبيني داخل الملعب".

وتابع: "قدّمنا مباراة جيدة أمام بيراميدز، وسنحت لنا أكثر من فرصة حقيقية لتسجيل الأهداف".

وأكمل: "حزين لأننا لم نستحق هذه الخسارة إطلاقا".

وأتم: "نواجه سوء حظ غريب في المباريات الماضي، وواجّهنا أكثر من فريق في حالة فنية جيدة بالفترة الأخيرة".

رغم تقدم أسوان في النتيجة حتى الدقيقة 80، إلا ان بيراميدز نجح في العودة وتسجيل هدفين وحصد النقاط الثلاثة ليشعل الصراع على المركز الثاني مع الزمالك.

الفوز رفع رصيد بيراميدز إلى النقطة 45 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري، بفارق 3 نقاط عن الزمالك صاحب المركز الثالث.

والذي سيتم خصم 3 نقاط من رصيده بنهاية المسابقة بقرار اتحاد الكرة.

بينما تجمد رصيد أسوان عند النقطة 23 في المركز الـ14.

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