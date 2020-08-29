اتحاد الكرة والمصري ينفيان اصطحاب مسعود ووادي لمواجهة الأهلي

نفى محمد الخولي نائب رئيس مجلس إدارة النادي المصري ما تردد مؤخرا حول اصطحاب الفريق للثنائي محمود وادي وأحمد مسعود لملعب مواجهة الأهلي رغم إصابة فيروس كورونا.

وقال محمد الخولي: "تحاليل الدم الخاصة بالثنائي أحمد مسعود ومحمود وادي جاءت سلبية اليوم السبت وليست إيجابية".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "الثنائي يتواجد في الفندق ولم يتحرك معنا للملعب عكس ما يقال".

وتابع "كل المصابين معزولين في فندق الإقامة".

وعلى الجانب الآخر، تواصل FilGoal.com مع مصدر مسؤول داخل اتحاد الكرة ليوضح ما حدث.

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه: "المسحة الأخيرة للمصري أظهرت إصابة 5 لاعبين بفيروس كورونا، ولكن المصري طلب منا خضوع اللاعبين لاختبار أجسام مضادة بحجة أن نتيجة المسحات أحيانا تكون غير دقيقة".

وواصل "المصري أخبرنا بعدها بأن الاختبارات أظهرت سلامة اللاعبين، ولكن ردنا كان بأن اتحاد الكرة يعترف فقط بنتائج الاختبارات التي تقوم بها الشركة التي تعاقد معها ولذلك لا يحق للمصري إشراك اللاعبين في المباراة".

وأردف "ليس صحيحا أن المصري اصطحب الثنائي أحمد مسعود ومحمود وادي لملعب المباراة، فالنادي ملتزم بعزل لاعبيه في فندق الإقامة".

وأتم "المصري ملتزم بالإجراءات الاحترازية ويدرك جيدا عواقب مخالفة التعليمات التي وضعتها اللجنة الطبية".

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