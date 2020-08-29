رسميا – أوسكار ينتقل من ريال مدريد إلى إشبيلية
السبت، 29 أغسطس 2020 - 20:44
كتب : FilGoal
أعلن نادي إشبيلية، عن تعاقده مع أوسكار رودريجيز قادما من صفوف ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية.
أوسكار رودرجيز
النادي : ليجانيس
وذكر بيان إشبيلية أنه استقدم صانع الألعاب الشاب بعقد يمتد لخمس سنوات.
🆕 @oscararnaiz10, primer refuerzo del #SevillaFC para la temporada 20/21. 💪
¡Bienvenido, Óscar! 🙌#WeareSevilla #VamosmiSevilla— Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) August 29, 2020
Comunicado Oficial: Óscar Rodríguez.#RealMadrid— Real Madrid C.F. (34🏆) (@realmadrid) August 29, 2020
وكانت صحيفة ABC de Sevilla المقرّبة من إشبيلية قد ذكرت مساء أمس، أن اللاعب سينتقل إلى الفريق الأندلسي مقابل 16 مليون يورو.
كما ذكر التقرير أن ريال مدريد سيحتفظ بـ25% من حق إعادة بيع اللاعب في المستقبل، حتى تكون له الكلمة الأول في تحديد مصيره.
أوسكار (22 عاما) أحد ناشئي ريال مدريد، إذ انضم لصفوفه عام 2009، وخرج معارا في الموسمين الماضيين إلى صفوف ليجانيس، ويعد أفضل مُنفّذ للركلات الحرة في الدوري الإسباني.
ورغم هبوط ليجانيس الموسم الماضي، إلا أن أوسكار خطف الأنظار، وسجل 9 أهداف في 32 مباراة، بالإضافة إلى صناعته لهدفين، لينجح في الانضمام إلى صفوف منتخب إسبانيا باستدعاء من لويس إنريكي.
ويعد أوسكار أو صفقات إشبيلية الصيفية، بعد تتويجه بالدوري الأوروبي هذا الموسم.
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