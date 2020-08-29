رسميا – أوسكار ينتقل من ريال مدريد إلى إشبيلية

أعلن نادي إشبيلية، عن تعاقده مع أوسكار رودريجيز قادما من صفوف ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية.

وذكر بيان إشبيلية أنه استقدم صانع الألعاب الشاب بعقد يمتد لخمس سنوات.

وكانت صحيفة ABC de Sevilla المقرّبة من إشبيلية قد ذكرت مساء أمس، أن اللاعب سينتقل إلى الفريق الأندلسي مقابل 16 مليون يورو.

كما ذكر التقرير أن ريال مدريد سيحتفظ بـ25% من حق إعادة بيع اللاعب في المستقبل، حتى تكون له الكلمة الأول في تحديد مصيره.

أوسكار (22 عاما) أحد ناشئي ريال مدريد، إذ انضم لصفوفه عام 2009، وخرج معارا في الموسمين الماضيين إلى صفوف ليجانيس، ويعد أفضل مُنفّذ للركلات الحرة في الدوري الإسباني.

ورغم هبوط ليجانيس الموسم الماضي، إلا أن أوسكار خطف الأنظار، وسجل 9 أهداف في 32 مباراة، بالإضافة إلى صناعته لهدفين، لينجح في الانضمام إلى صفوف منتخب إسبانيا باستدعاء من لويس إنريكي.

ويعد أوسكار أو صفقات إشبيلية الصيفية، بعد تتويجه بالدوري الأوروبي هذا الموسم.

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