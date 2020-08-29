أرتيتا: أوباميانج قريب من التجديد.. إنه رجل المباريات الكبيرة

عبّر ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال، عن سعادته الكبيرة لفوز فريقه بكأس الدرع الخيرية على حساب ليفربول.

أرسنال فاز على ليفربول 5-4 بركلات الجزاء في ملعب ويمبلي، بعد التعادل 1-1 في الوقت الأصلي.

وصرّح أرتيتا بعد اللقاء: "أنا سعيد للغاية، كنت على دراية بالتحدي الذي يواجهنا اليوم، أشكر اللاعبين على مجهودهم وأدائهم".

وأضاف عبر BT Sport: "أكثر ما أعجبني هو شجاعة الفريق، والعدائية التي تحلوا بها دون الكرة حتى يكسرون ضغط ليفربول".

وأكمل: "كنت أعرف أننا سنعاني في الشوط الثاني".

وتابه: "هذا الفوز يزيد من إيماننا، قدرتنا على التنافس أمام فريق مماثل في مباراة نهائية هي أمر يسعدني".

وانهال بالإشادة على بيير إيمريك أوباميانج قائد الفريق: "أوباميانج دائما ما يظهر في المباريات الكبيرة واللحظات الصعبة، إنه لاعب كبير، لقد تعامل بشكل رائع مع الضغط، كان حاسما في نهائي كأس الاتحاد، واليوم كذلك".

وأتم: "تجديد عقد أوباميانج؟ نحن قريبون من ذلك".



















"واكاندا إلى الأبد".. ليس هناك يوم مناسب أكثر من هذا لترديد تلك العبارة بأعلى صوت.

بيير إيمريك أوباميانج تقدّم مبكرا لـ أرسنال منذ الدقيقة 12، لكن تاكومي مينامينو تعادل لـ ليفربول في الدقيقة 73.

ليلجأ الفريقان إلى ركلات الجزاء الترجيحية مباشرةً بعد نهاية التسعين دقيقة، والتي أعلنت عن فوز المدفعجية 5-4، على إثر إهدار ريان بروستر لركلة ليفربول الثالثة.

أرسنال بذلك حصد لقب الدرع الخيرية رقم 16 في تاريخه، خلف مانشستر يونايتد صاحب الرقم القياسي بـ21 بطولة.

فيما تجمّد رصيد ليفربول عند 15 لقبا، وظلت هذه الكأس مستعصية على الريدز، إذ يرجع التتويج الأخير بها إلى عام 2006.

المواجهة كانت الرابعة بين الطرفين في الدرع الخيرية، وبهذه النتيجة يكون كل منهما قد فاز في مناسبتين.

واكاندا إلى الأبد

في الليلة الماضية، توفي الممثل الأمريكي تشادويك بوزمان الشهير بعد صراع مع مرض السرطان، وهو الذي يشتهر بتجسيد شخصية "بلاك بانثر" في سينمات هوليوود.

مناسبة لم يكن ليفوتها البطل الخارق الآخر، بيير إيمريك أوباميانج، الذي اعتاد في السابق الاحتفال بشعار "واكاندا فور إيفر"، فسجل هدف فريقه الوحيد، ونفّذ الركلة الترجيحية الخامسة بنجاح، وأعلى من اسم أرسنال وواكاندا، وجعل النمر الأسود سعيدا في مثواه الأخير.

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