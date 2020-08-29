تشكيل المصري – أموتو وأحمد ياسر يهاجمان الأهلي

أعلن طارق العشري المدير الفني للمصري البورسعيدي، عن تشكيل الفريق لمواجهة الأهلي في الجولة 23 من الدوري المصري الممتاز.

وشهد التشكيل حضور أوستن أموتو في خط الهجوم، فيما يظل عبد الناصر محمد "دي ماريا" على مقاعد البدلاء.

ويحتل المصري المركز 15 في المسابقة برصيد 22 نقطة، فيما يتصدر الأهلي برصيد 59 نقطة.

تشكيل المصري:

حراسة المرمى: حسام عياد

الدفاع: كريم العراقي – عمرو موسى – فريد شوقي – إسلام أبو سليمة

الوسط: مفتاح طقطق – أحمد ياسر – عمر كمال – عبد الرحمن زين

الهجوم: أوستن أموتو – حسن علي

طالع تشكيل الأهلي من هــنــا