تشكيل الأهلي - مروان وبادجي يقودان الهجوم أمام المصري.. وصالح على مقاعد البدلاء

دفع ريني فايلر المدير الفني للأهلي بثنائي هجومي لفريقه في مواجهة المصري.

ويلعب الأهلي ضد المصري في الجولة الـ23 من الدوري بملعب برج العرب.

ويشارك مروان محسن أساسيا بجانب أليو بادجي.

كما يلعب أحمد الشيخ أساسيا في مركز الجناح الأيمن، وجونيور أجايي في الجناح الأيسر.

وجاء تشكيل الأهلي كاملا كالآتي:

المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم – رامي ربيعة – علي معلول.

الوسط: أحمد الشيخ - حمدي فتحي – عمرو السولية – جونيور أجايي.

الهجوم: مروان محسن – أليو بادجي.

ويجلس صالح جمعة على مقاعد البدلاء التي تضم أيضا كل من: وليد سليمان – أيمن أشرف – علي لطفي – محمد مجدي أفشة – محمود وحيد – محمد شكري – عربي بدر.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري برصيد 59 نقطة، ويأتي المصري في المركز الـ15 برصيد 22 نقطة.