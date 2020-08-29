تشكيل أرسنال - النني أساسي أمام ليفربول

السبت، 29 أغسطس 2020 - 16:36

كتب : FilGoal

أرسنال ضد تشيلسي

يلعب محمد النني لاعب الوسط المصري كأساسي في تشكيل أرسنال أمام ليفربول في كأس الدرع الخيرية.

أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال، تشكيل فريقه لمواجهة ليفربول بعد قليل، في مباراة كأس الدرع الخيرية لموسم 2020/2021.

تشكيل أرسنال شهد استمرار تواجد إيميليانو مارتينيز الحارس الأرجنتيني كأساسي في اللقاء.

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ومن جهة أخرى، يتواجد محمد النني لاعب الوسط المصري في التشكيل الأساسي للقاء.

وجاء تشكيل أرسنال كالتالي:

حارس: مارتينيز.

الدفاع: كيرين تيرني - ديفيد لويز - روب هولدينج - هيكتور بيلليرين.

الوسط: بوكايو ساكا - محمد النني - جرانيت تشاكا - ميتلاند نايلز.

الهجوم: إيدي نيكيتاه - بيير أوباميانج.

للتعرف على تشكيل ليفربول من هنا. (طالع التفاصيل)

في إنجلترا أرسنال ليفربول
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