تشكيل ليفربول – صلاح أساسي.. وويليامز ظهير أيمن أمام أرسنال

يقود محمد صلاح تشكيل ليفربول أمام أرسنال في كأس الدرع الخيرية.

أعلن يورجن كلوب المدير الفني الألماني لفريق ليفربول، تشكيل فريقه لمواجهة أرسنال بعد قليل على ملعب ويمبلي، في كأ الدرع الخيرية.

محمد صلاح النجم المصري سيقود تشكيل ليفربول، إذ يلعب ضمن الثلاثي الأساسي الذي يضم أيضا ساديو ماني وروبيترو فيرميونو.

من جهة أخرى، يبدأ جورجينيو فينالدوم بجانب فابينيو وميلنر في وسط الملعب.

كلوب يبدأ أيضا بـ ويليامز كظهير أيمن في غياب ترينت أرنولد للإصابة بفيروس كورونا.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حارس: أليسون بيكر.

الدفاع: أندرو روبيرتسون – فيرجيل فان دايك – جو جوميز – ويليامز.

الوسط: جورجينو فينالدوم – فابينيو – جيمس ميلنر.

الهجوم: محمد صلاح – روبيرتو فيرمينو – ساديو ماني.

للتعرف على تشكيل أرسنال من هنا. (طالع التفاصيل)

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