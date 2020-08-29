كارباخال يكشف أصعب مهاجم واجهه

السبت، 29 أغسطس 2020 - 09:13

كتب : FilGoal

داني كارباخال - أليكس مورينو - ريال مدريد - بيتيس

كشف الإسباني داني كارباخال لاعب ريال مدريد أصعب مهاجم واجهه في الملعب وأثنى على مدربه زين الدين زيدان الذي أعاد الفريق إلى المسار الصحيح بالتتويج بلقب الدوري في الموسم المنصرم.

وقال كارباخال (28 عاما) لـEsquire:"نيمار هو أصعب مهاجم واجهته. مراوغ بارع، جيد جدا من الناحية الفنية. يبحث عن المساحة ليهاجم، يطلبها، يستطيع تسجيل الأهداف. من الصعب إيقافه".

وانتقل الظهير الأيمن للحديث عن مدربه الفرنسي قائلا:"ميزته الكبرى هي هدوئه، والذي ينقله لنا. لا يتغير سواء سارت الأمور بشكل جيد أو سيئ، يحافظ على هدوئه. هذا يجعلنا أفضل على الصعيد الذهني. إضافة إلى أن إحدى نقاط قوته أنه يثق كثيرا في قائمة اللاعبين".

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واستمر كارباخال "يجعلنا نشعر أن بمقدورنا جميعا المشاركة، وهذا يجعل فريقه فائزا. فزت بالكثير معه، وأتعلم يوميا من خبرته".

عاد زيدان إلى ريال مدريد في مارس 2019 بعد 10 أشهر من رحيله عن الفريق ليبدأ عملية إصلاح شاملة انتهت بتتويجه بكأس السوبر الإسباني والدوري في العام الحالي.

وتوج نجم فرنسا السابق بـ11 لقبا كمدرب مع فريق ميرينيجي أبرزها ثلاثية متتالية لا تنسى في دوري أبطال أوروبا.

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