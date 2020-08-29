مواعيد مباريات السبت 29 أغسطس 2020 والقنوات الناقلة.. المصري ضد الأهلي وصلاح يتحدى النني

تنطلق اليوم مباريات الجولة 23 من الدوري المصري الممتاز ويلعب الأهلي المتصدر وحامل اللقب ضد مضيفه المصري في تمام الساعة 8:30 مساء.

بينما تبدأ مواجهات الجولة بمباراة الإنتاج الحربي وطلائع الجيش في تمام الساعة 3:30 مساء وفي السادسة مساء يواجه أسوان فريق بيراميدز.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس المباريات الثلاث.

وفي إنجلترا، يتحدى محمد صلاح صديقه محمد النني حين يلعب الأول مع ليفربول ضد أرسنال في مباراة الدرع الخيرية.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 5:30 مساء وتنقلها قناة beIN Sports 1.

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