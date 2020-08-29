مواعيد مباريات السبت 29 أغسطس 2020 والقنوات الناقلة.. المصري ضد الأهلي وصلاح يتحدى النني

السبت، 29 أغسطس 2020 - 08:46

كتب : FilGoal

مروان محسن - الأهلي - المصري

تنطلق اليوم مباريات الجولة 23 من الدوري المصري الممتاز ويلعب الأهلي المتصدر وحامل اللقب ضد مضيفه المصري في تمام الساعة 8:30 مساء.

بينما تبدأ مواجهات الجولة بمباراة الإنتاج الحربي وطلائع الجيش في تمام الساعة 3:30 مساء وفي السادسة مساء يواجه أسوان فريق بيراميدز.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس المباريات الثلاث.

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وفي إنجلترا، يتحدى محمد صلاح صديقه محمد النني حين يلعب الأول مع ليفربول ضد أرسنال في مباراة الدرع الخيرية.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 5:30 مساء وتنقلها قناة beIN Sports 1.

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