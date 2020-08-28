طلعت يوسف لـ في الجول: استبدال المسحات بتحليل دم قرار خاطئ

الجمعة، 28 أغسطس 2020 - 19:19

كتب : هاني العوضي

طلعت يوسف

يرى طلعت يوسف المدير الفني للاتحاد السكندري بأن استبدال المسحات الطبية لفرق الدوري بتحليل دم، بمثابة قرار خاطئ.

وقال طلعت يوسف في تصريحات لـFilGoal.com: "ما يحدث من إيقاف المسحات الخاصة بتحاليل كورونا واستبدالها بتحليل دم لفرق الدوري بمثابة أمر خاطئ ولن نسمح به".

وأضاف "سبق وتلقينا وعدا من مسؤلي اتحاد الكرة قبل استئناف النشاط بأنه سيكون هناك مسحات بشكل دوري، فما الذي حدث وجعل اتحاد الكرة يتراجع عن وعده؟".

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مدرب الاتحاد واصل "هل المشكلة مادية؟ وهل الأموال أهم من حياة اللاعبين والأجهزة الفنية؟".

طلعت أتبع "مدير الكرة بالفريق فتح خطوط مع مديرين الكرة بالأندية، وهم بصدد كتابة مدكرة مجمعة ترفض قرار اتحاد الكرة باستبدال المسحات بتحاليل للدم".

وأتم "المختصون أكدوا عدم فاعلية تحليل الدم في تحديد الإصابة بالفيروس من عدمه".

كان اتحاد الكرة قرر استبدال المسحات الطبية التي يخضع لها أعضاء فرق الدوري بـ تحاليل دم بداية من مباريات الجولة المقبلة.

FilGoal.com كشف في وقت سابق قرار اتحاد الكرة باستمرار نظام تحليل الدم، مع خضوع من تظهر عينة تحاليلهم إيجابية إلى مسحات. (طالع التفاصيل)

اليوم الجمعة لا يوجد مباريات في الدوري المصري، وتستأنف المسابقة مساء غد السبت بثلاث مباريات في الجولة الـ23. الإنتاج الحربي أمام طلائع الجيش، ثم أسوان مع بيراميدز، وأخيرا الأهلي مع المصري.

في الدوري الاتحاد السكندري طلعت يوسف
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