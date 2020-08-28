ساني: جوارديولا أعاد برمجتي.. ولم أعد لـ بايرن بسبب أي مشكلة في سيتي

الجمعة، 28 أغسطس 2020 - 17:58

كتب : FilGoal

ليروي ساني - لاعب بايرن ميونيخ

أشاد ليروي ساني جناح بايرن ميونيخ بمدربه السابق في مانشستر سيتي بيب جواديولا مؤكدا أنه جعله يفهم اللعب بطريقة أفضل.

وقال ساني لصحيفة "كيكر" الألمانية: "في طريقة اللعب في التصور العام للعبة كلها في السلوك التكتيكي هجوميا ودفاعيا أعاد جوارديولا برمجتي".

وأوضح "هي تحركات بسيطة وأنت تعتقد إنها لن تجدي ولكن سريعا جدا ستدرك أن جوارديولا محق، ما ينصح به يساعد كثيرا فهو يجعل اللعبة أسهل وأسرع، التكتيك هو أهم شيء بالنسبة له".

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وعما يقال حول رحيله من سيتي بسبب مشكلة قال اللاعب الألماني صاحب الـ24 عاما: "لم أرحل بسبب مشكلة أو إنني فقدت الرغبة في اللعب مع الفريق، كان الأمر شخصيا أردت فقط العودة إلى ألمانيا".

وأتم "من الواضح إنني فزت في سيتي بالكثير من البطولات وبايرن أيضا فاز بالكثير، رحيلي كان متعلق بشعوري الشخصي فقط".

ساني جوارديولا مانشستر سيتي بايرن ميونيخ
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