قائمة الأهلي – صالح جمعة يتواجد لأول مرة أمام المصري

الجمعة، 28 أغسطس 2020 - 17:55

كتب : أحمد الخولي

صالح جمعة - الأهلي

تواجد صالح جمعة لاعب وسط الأهلي لأول مرة هذا الموسم في قائمة الفريق لمواجهة المصري.

أعلن ريني فايلر المدير الفني السويسري للنادي الأهلي، قائمة فريقه لمواجهة النادي المصري في بطولة الدوري.

قائمة الأهلي شهدت تواجد صالح جمعة لاعب وسط الفريق لأول مرة هذا الموسم.

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من جهة أخرى، عاد وليد سليمان للقائمة بعد شفائه من الإصابة التي تعرض لها أمام الزمالك، وغاب عن لقاء الجونة على إثرها.

ويغيب أحمد فتحي وأليو ديانج عن اللقاء بداع الإيقاف. بعد حصول الأول على الإنذار الثالث وطرد الثاني.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – علي لطفي – مصطفى شوبي.

الدفاع: رامي ربيعة - ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – علي معلول – محمود وحيد – محمد هاني – محمد شكري.

الوسط: حمدي فتحي – عمرو السولية – صالح جمعة – وليد سليمان – محمد مجدي "أفشة" – أحمد الشيخ – جيرالدو دا كوستا – العربي بدر.

الهجوم: أليو بادجي – جونيور أجايي – مروان محسن.

ويلتقي الأهلي مع المصري مساء غد السبت، ضمن مباريات الجولة الـ23 من الدوري المصري.

في الدوري الأهلي صالح جمعة
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