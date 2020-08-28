راي 2: إنتر يقترب من ضم هداف الدوري التركي

يقترب إنتر من دعم هجومه وضم النرويجي ألكسندر سورلوث مهاجم كريستال بالاس الإنجليزي.

الكسندر سورلوت النادي : طرابزون سبور إنتر ميلان

ووفقا لشبكة "راي 2" الإيطالية فأن النيراتزوري اقترب من إتمام الصفقة مع الفريق الإنجليزي.

ولم يُعلن بعد أي تفاصيل عن المفاوضات بين الناديين، لكن اللاعب في طريقه إلى إنتر.

وقضى النرويجي (24 عاما) الموسم الماضي معارا لصفوف طرابزون سبور التركي وحقق لقب هداف الدوري التركي برصيد 24 هدفا في 34 مباراة.

كما ساهم في تحقيق لقب كأس تركيا مع الفريق وحصد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري.

سورلوث لعب لأندية روزنبورج وبودوجليمت النرويجية وجرونيجين الهولندي ثم ميتلاند الذي سجل معه 14 هدفا في 29 مباراة.

وبعد 6 أشهر في يناير 2018 انضم لكريستال بالاس مقابل 9 مليون يورو سجل هدفا وحيدا خلال 19 مباراة.

ومن ثم أُعير في يناير 2019 لجينت البلجيكي فسجل في النصف الثاني من موسم 2018-19 5 أهداف في 22 مباراة.

وانفجرت القدرة التهديفية للاعب فسجل 49 هدفا في 33 مباراة الموسم الماضي مع طرابزون سبور في جميع المسابقات.

ويعد ألكسندر نجل جوران سورلوث مهاجم الكرة النرويجية في تسعينيات القرن الماضي والذي لعب في كأس العالم 1994.

في المقابل يقترب إنتر من إعارة مهاجمه الشباب سيباستيانو إسبوسيتو لأحد فرق الدوري الإيطالي لاكتساب الخبرات والمشاركة باستمرار.

ويعد ناديا سبيتسيا وكروتوني أبرز المهتمين بضم اللاعب البالغ 18 عاما على سبيل الإعارة للموسم المقبل.

إسبوسيتو سجل هدفا وحيدا خلال 14 مباراة مع إنتر هذا الموسم جاء في شباك جنوى من ركلة جزاء.

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