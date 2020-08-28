محمد مجلي يكشف حقيقة "اهتمام الأندية الكبيرة به" ومن اكتشفه في المقاولون

كشف محمد مجلي لاعب وسط المقاولون العرب حقيقة اهتمام "بعض الأندية الكبيرة به"، وكذلك أول من أعطاه فرصة الظهور مع الذئاب.

وقال مجلي عقب فوز فريقه على الزمالك: "أحمد الله على الانتصار وحصد الثلاث نقاط".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة أون تايم سبورتس "هدفنا المربع الذهبي. حتى إذا لم ننجح في إنهاء الدوري في المركز الثاني فمن المهم تواجدنا في المربع الذهبي".

ورد مجلي على سؤال (حقيقة اهتمام الأندية الكبيرة بك؟) قائلا: "بالنسبة لي لم يتحدث معي أي أحد".

وأشار "أتدرب بشكل جيد وأحرص على تأدية دوري دائما ولا أركز إذا كان هناك أحاديث من قبل النادي عني أم لا. تركيزي في التدرب بجدية فقط".

وأكمل حديثه قائلا: "علاء نبيل هو من تعاقد معي منذ سنتين وهو من أعطاني فرصة المشاركة، وعماد النحاس طور من مستواي بشكل كبير جدا".

ولفت محمد مجلي لاعب الوسط صاحب الـ 24 عاما الأنظار في انتصار فريقه المقاولون أمام الزمالك.

باختيار متابعي @FilGoal محمد مجلي لاعب المقاولون العرب هو أفضل لاعب في مباراة الزمالك بالدوري. مباراة كبيرة قدمها صاحب الـ24 عاما👏#في_الدوري pic.twitter.com/3z7n8A0ogz — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) August 27, 2020

المقاولون العرب انتصر على الزمالك بهدفين مقابل هدف في الجولة الـ 22 من الدوري المصري.

لقاء شهد هدفا قاتلا للمقاولون في الدقيقة 92 ليحقق الذئاب الانتصار رغم اللعب بـ 10 لاعبين منذ الدقيقة 36 بعد طرد فادي نجاح. (طالع التفاصيل)

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التقدم أولا كان من نصيب الذئاب في الدقيقة 13 عن طريق لويس إدوارد، قبل أن يدرك أشرف بنشرقي التعادل في الدقيقة 73، ولكن المقاولون خطف الانتصار بهدف قاتل عن طريق محمد عصام في الدقيقة 92.

ولعب المقاولون العرب بـ 10 لاعبين منذ الدقيقة 36 بعد طرد فادي نجاح لعرقلة المنفرد أشرف بنشرقي، قبل أن يخرج محمد عصام مطرودا أيضا ولكن في اللحظات الأخيرة من اللقاء.

فوز المقاولون على الزمالك هو الأول الذي يتحقق لأول مرة منذ أكثر من 18 عاما، وتحديدا منذ الـ 20 من شهر أبريل عام 2002، وقتها انتصر الذئاب 2-1.

بعدها لعب المقاولون 28 مرة أمام الزمالك في الدوري، ولم ينجح في تحقيق الانتصار.

ووصل المقاولون للنقطة 40 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد الزمالك عند النقطة 42 في المركز الثاني بالتساوي مع بيراميدز.