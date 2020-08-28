محمد مجلي يكشف حقيقة "اهتمام الأندية الكبيرة به" ومن اكتشفه في المقاولون

الجمعة، 28 أغسطس 2020 - 01:08

كتب : FilGoal

محمد مجلي - الزمالك - المقاولون العرب

كشف محمد مجلي لاعب وسط المقاولون العرب حقيقة اهتمام "بعض الأندية الكبيرة به"، وكذلك أول من أعطاه فرصة الظهور مع الذئاب.

وقال مجلي عقب فوز فريقه على الزمالك: "أحمد الله على الانتصار وحصد الثلاث نقاط".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة أون تايم سبورتس "هدفنا المربع الذهبي. حتى إذا لم ننجح في إنهاء الدوري في المركز الثاني فمن المهم تواجدنا في المربع الذهبي".

أخبار متعلقة
محمد سمير: ما حدث أمام الزمالك سيناريو لم نحلم به.. وطاهر تعافى من الإصابة ماذا قال صاحب هدف المقاولون القاتل أمام الزمالك.. لقطة الانتصار والطرد 10 ذئاب تكتب ما لم يحدث منذ 18 عاما.. المقاولون ينتصر على الزمالك مؤتمر النحاس: الفوز على الزمالك بهذه الطريقة يعني أننا قدمنا مباراة كبيرة

ورد مجلي على سؤال (حقيقة اهتمام الأندية الكبيرة بك؟) قائلا: "بالنسبة لي لم يتحدث معي أي أحد".

وأشار "أتدرب بشكل جيد وأحرص على تأدية دوري دائما ولا أركز إذا كان هناك أحاديث من قبل النادي عني أم لا. تركيزي في التدرب بجدية فقط".

وأكمل حديثه قائلا: "علاء نبيل هو من تعاقد معي منذ سنتين وهو من أعطاني فرصة المشاركة، وعماد النحاس طور من مستواي بشكل كبير جدا".

ولفت محمد مجلي لاعب الوسط صاحب الـ 24 عاما الأنظار في انتصار فريقه المقاولون أمام الزمالك.

المقاولون العرب انتصر على الزمالك بهدفين مقابل هدف في الجولة الـ 22 من الدوري المصري.

لقاء شهد هدفا قاتلا للمقاولون في الدقيقة 92 ليحقق الذئاب الانتصار رغم اللعب بـ 10 لاعبين منذ الدقيقة 36 بعد طرد فادي نجاح. (طالع التفاصيل)

التقدم أولا كان من نصيب الذئاب في الدقيقة 13 عن طريق لويس إدوارد، قبل أن يدرك أشرف بنشرقي التعادل في الدقيقة 73، ولكن المقاولون خطف الانتصار بهدف قاتل عن طريق محمد عصام في الدقيقة 92.

ولعب المقاولون العرب بـ 10 لاعبين منذ الدقيقة 36 بعد طرد فادي نجاح لعرقلة المنفرد أشرف بنشرقي، قبل أن يخرج محمد عصام مطرودا أيضا ولكن في اللحظات الأخيرة من اللقاء.

فوز المقاولون على الزمالك هو الأول الذي يتحقق لأول مرة منذ أكثر من 18 عاما، وتحديدا منذ الـ 20 من شهر أبريل عام 2002، وقتها انتصر الذئاب 2-1.

بعدها لعب المقاولون 28 مرة أمام الزمالك في الدوري، ولم ينجح في تحقيق الانتصار.

ووصل المقاولون للنقطة 40 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد الزمالك عند النقطة 42 في المركز الثاني بالتساوي مع بيراميدز.

في الدوري المقاولون العرب الزمالك محمد نجلي
نرشح لكم
أخر الأخبار
محمد مجلي يكشف حقيقة "اهتمام الأندية الكبيرة به" ومن اكتشفه في المقاولون 16 دقيقة | الدوري المصري
أهداف الأربعاء في الدوري المصري – دربي سكندري مثير.. والمقاولون يهزم الزمالك 20 دقيقة | الدوري المصري
محمد سمير: ما حدث أمام الزمالك سيناريو لم نحلم به.. وطاهر تعافى من الإصابة 25 دقيقة | الدوري المصري
ماذا قال صاحب هدف المقاولون القاتل أمام الزمالك.. لقطة الانتصار والطرد 33 دقيقة | الدوري المصري
فادي نجاح: استفزاز الزمالك بـ "الفلفل"؟ كنا نأكل بيتزا ونحتفل 47 دقيقة | الدوري المصري
عبد الغني يكشف لـ في الجول عن "الزر الأحمر" للإبلاغ عن الرشاوى في الدوري المصري 52 دقيقة | الدوري المصري
المقاولون لـ في الجول: هدفنا المشاركة الإفريقية.. وضاعفنا المكافأة بعد الفوز على الزمالك ساعة | الدوري المصري
5 أرقام تحققت من فوز المقاولون على الزمالك ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 10 رسائل من مرتضى منصور بعد الفوز على الأهلي.. وموقف أوباما وساسي 2 بيان رسمي – الأهلي يكشف 6 أسباب لرفض دعوة رئيس الزمالك 3 مروان محسن لـ في الجول: لقطة التسلل؟ وكأنها هي سبب كل ما حدث.. حسبنا الله ونعم الوكيل 4 بيراميدز يكشف تشخيص إصابة عبد الله السعيد
قد ينال إعجابك