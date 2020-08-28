ماذا قال صاحب هدف المقاولون القاتل أمام الزمالك.. لقطة الانتصار والطرد

تحدث محمد عصام لاعب نادي المقاولون العرب عن هدفه القاتل في مرمى الزمالك، مشيرا إلى "سعيد للغاية بتسجيل هذا الهدف".

وقال محمد عصام: "سعيد للغاية بهدفي في الزمالك. فوز كبير ومهم".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة أون تايم سبورتس " هدفنا واضح منذ البداية وهو اللعب على المركز الثاني والزمالك هو أول فريق يواجهنا وهو يلعب على نفس مركزنا، والحمد الله على الانتصار أمام فريق كبير مثل الزمالك".

وعن لقطة الطرد في آخر المباراة، قال عصام: "كانت هناك مشادة كلامية قبل لقطة الطرد، ولن أذكر أي أسماء".

وتابع "اللقطة المشتركة شهدت التحاما ثم مشادة كلامية خفيفة وفي النهاية الحكم رأى أنني استحق بطاقة صفراء ثانية والطرد".

وأتم "سعيد بالهدف وبالانتصار على الزمالك".

المقاولون العرب انتصر على الزمالك بهدفين مقابل هدف في الجولة الـ 22 من الدوري المصري.

لقاء شهد هدفا قاتلا للمقاولون في الدقيقة 92 ليحقق الذئاب الانتصار رغم اللعب بـ 10 لاعبين منذ الدقيقة 36 بعد طرد فادي نجاح. (طالع التفاصيل)

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التقدم أولا كان من نصيب الذئاب في الدقيقة 13 عن طريق لويس إدوارد، قبل أن يدرك أشرف بنشرقي التعادل في الدقيقة 73، ولكن المقاولون خطف الانتصار بهدف قاتل عن طريق محمد عصام في الدقيقة 92.

ولعب المقاولون العرب بـ 10 لاعبين منذ الدقيقة 36 بعد طرد فادي نجاح لعرقلة المنفرد أشرف بنشرقي، قبل أن يخرج محمد عصام مطرودا أيضا ولكن في اللحظات الأخيرة من اللقاء.

فوز المقاولون على الزمالك هو الأول الذي يتحقق لأول مرة منذ أكثر من 18 عاما، وتحديدا منذ الـ 20 من شهر أبريل عام 2002، وقتها انتصر الذئاب 2-1.

بعدها لعب المقاولون 28 مرة أمام الزمالك في الدوري، ولم ينجح في تحقيق الانتصار.

ووصل المقاولون للنقطة 40 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد الزمالك عند النقطة 42 في المركز الثاني بالتساوي مع بيراميدز.