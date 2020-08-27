نتائج دجلة الجيدة مستمرة.. أسقط المقاصة بثلاثية جميلة

الخميس، 27 أغسطس 2020 - 20:30

كتب : FilGoal

مروان حمدي

قلب وادي دجلة تأخره بهدف إلى انتصار كبير بثلاثة أهداف ضد مصر المقاصة في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الخميس.

وحل دجلة ضيفا على المقاصة لملاقاته في الجولة 22 من الدوري في ملعب المقاولون العرب.

افتتح المقاصة أهداف المباراة في الدقيقة التاسعة عن طريق محمد إبراهيم بتسديدة يسارية من على حدود منطقة الجزاء.

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ولكن ما هي إلا دقيقة واحدة فقط مرت إلا ونجح دجلة في إدراك التعادل عن طريق مروان حمدي بعد انفراد تام بحارس المقاصة.

وفي الدقيقة 21 سجل دجلة الهدف الثاني عن طريق تسديدة قوية من مروان حمدي من داخل منطقة الجزاء.

ذلك قبل أن يسجل حسام عرفات الهدف الثالث لفريقه من أول لمسة عقب مشاركته في اللقاء بتسديدة رائعة بيمناه.

بتلك النتيجة وصل رصيد وادي دجلة إلى 23 نقطة يحتل بهم المركز الـ12 بالتساوي مع المقاصة ولكن فارق الأهداف المسجلة جعل فريق المدرب إيهاب جلال يحتل المركز الـ11.

وأصبح ذلك الانتصار هو الأكبر في تاريخ دجلة ضد المقاصة في مواجهات الفريقين، إذ لم يسبق لهم الفوز على الفريق الفيومي بفارق أكبر من هدفين.

ومنذ استئناف النشاط الكروي خاض دجلة أربع مباريات حصد منهم ثماني نقاط بالفوز مرتين والتعادل مرتين كذلك.

أما المقاصة فخاض خمس مباريات خسر مرتين وفاز في ثلاث مباريات.

وادي دجلة مصر المقاصة في الدوري
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