تشكيل الزمالك – مصطفى محمد يقود الهجوم.. وعبد الله ظهير أيسر أمام المقاولون

يعود عبد الله جمعة لشغل مركز الظهير الأيسر في تشكيل الزمالك أمام المقاولون العرب، فيما يقود مصطفى محمد خط الهجوم.

أعلن باتريس كارتيروت المدير الفني الفرنسي لنادي الزمالك، تشكيل فريقه لمواجهة المقاولون العرب بعد قليل، ضمن مباريات الدوري المصري.

تشكيل الزمالك شهد تواجد عبد الله جمعة كظهير أيسر في غياب محمد عبد الشافي المصاب، وبعد عودة جمعة من الإيقاف.

من جهة أخرى، يستمر باقي تشكيل الزمالك كما هو الذي بدأ أمام الأهلي في المباراة السابقة باستثناء تبديل عبد الشافي الاضطراري.

مصطفى محمد سيقود الهجوم، فيما يلعب أشرف بنشرقي، ويوسف إبراهيم "أوباما"، وأحمد مصطفى "زيزو" من تحته.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حارس: محمد أبو جبل.

الدفاع: عبد الله جمعة – محمود علاء – محمود حمدي "الونش" – حازم إمام.

الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي.

أمامهما: أشرف بنشرقي – يوسف إبراهيم "أوباما" – أحمد مصطفى "زيزو".

الهجوم: مصطفى محمد.

وعلى دكة البدلاء، يجلس محمود عبد الرحيم "جنش" في حراسة المرمى، فيما يتواجد أسامة فيصل وحسام أشرف الثنائي الشاب في خط الهجوم.

وجاءت دكة بدلاء الزمالك كالتالي:

حارس: محمود عبد الرحيم "جنش".

الدفاع: حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني

الوسط: إسلام جابر - محمد أوناجم.

الهجوم: عمر السعيد - حسام أشرف - أسامة فيصل - كابونجو كاسونجو.

للتعرف على تشكيل المقاولون العرب أمام الزمالك من هنا. (طالع التفاصيل)

ويلتقي الزمالك مع المقاولون العرب بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الـ22 من الدوري المصري.