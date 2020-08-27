تشكيل المقاولون العرب – ثلاثة مدافعين من النحاس أمام الزمالك

الخميس، 27 أغسطس 2020 - 20:02

كتب : عاطف شادي

المقاولون العرب - طنطا

يبدأ عماد النحاس بثلاثة مدافعين في تشكيل المقاولون العرب أمام الزمالك.

أعلن عماد النحاس المدير الفني لنادي المقاولون العرب، تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك بعد قليل في الدوري.

تشكيل المقاولون العرب شهد تواجد ثلاثة مدافعين، هم محمد سمير، وفادي نجاح، وأحمد الشيمي.

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من جهة أخرى، يبدأ شكري نجيب وسيف الدين الجزيري في هجوم الذئاب أمام الزمالك.

وجاء تشكيل المقاولون العرب كالتالي:

حارس: محمود أبو السعود.

الدفاع: حسن الشامي - فادي نجاح - محمد سمير – أحمد الشيمي - أمير عابد.

الوسط: إبراهيم صلاح – محمد مجلي – لويس إدوارد.

الهجوم: شكري نجيب – سيف الدين الجزيري.

ويلتقي المقاولون العرب مع الزمالك على استاد القاهرة بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الـ22 من الدوري المصري.

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