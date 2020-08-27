كرة يد - الشروق التونسية: اسكندر إلى الترجي.. والجزيري لـ الأهلي

تمت صفقة تبادلية بين الأهلي والترجي الرياضي التونسي في كرة اليد.

وحسب صحيفة "الشروق" التونسية، فإن نادي الترجي الرياضي أتم اتفاقه مع اسكندر زايد لاعب النادي الأهلي لضمه خلال الفترة المقبلة.

وفي المقابل، سينتقل أسامة الجزيري لاعب الترجي إلى النادي الأهلي، في صفقة ستتم بداية من شهر أكتوبر المقبل.

الصحيفة أفادت بأن قيس عطية رئيس فرع كرة الد بالترجي قد استقبل امس اللاعب اسكندر زايد ووكيل أعماله خالد كركر وتم الاتفاق على كل تفاصيل العقد.

ووقع اسكندر زايد على عقد لمدة ثلاثة مواسم مقبلة مع الترجي الرياضي، ولا يبقى سوى الإعلان الرسمي عن الصفقة من الناديين.