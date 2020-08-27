الصفقة الخامسة تقترب.. سكاي: تياجو سيلفا اجتاز الكشف الطبي للانتقال إلى تشيلسي

أصبح لا يفصل تشيلسي عن إعلان صفقته الخامسة رسميا سوى توقيع العقود مع المدافع البرازيلي المخضرم تياجو سيلفا.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية اليوم الخميس أن سيلفا خضع للكشف الطبي في ميلانو واجتازه بنجاح.

ولا يتبقى الآن سوى توقيعه على العقود لينتقل إلى تشيلسي بعقد يمتد لموسم مع إمكانية مده لموسم آخر.

وأوضح التقرير أن سيلفا سيطير إلى إنجلترا من إيطاليا ليدخل في عزل ذاتي لـ14 يوما قبل الانضمام لتدريبات فريقه الجديد.

وسينضم سيلفا إلى تشيلسي في صفقة انتقال حر قادما من باريس سان جيرمان.

وخلال الصيف الجاري أجرى تشيلسي العديد من الصفقات بضم تيمو فيرنر وحكيم زياش وبن تشيلويل ومالانج سار.

ومن المتوقع أن يعلن كذلك تشيلسي خلال الفترة المقبلة عن ضمه لكاي هافيرتز من باير ليفركوزن.