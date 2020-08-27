رئيس بايرن يعلق على إزاحة ريال مدريد من صدارة ترتيب فرق أوروبا

أبدى كارل هاينز رومينجيه الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ فخره بعودة فريقه لصدارة ترتيب أندية الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وإزاحة ريال مدريد من القمة.

بعد فوز الفريق البافاري بلقب دوري أبطال أوروبا، أصبح بايرن ميونيخ في صدارة الترتيب الرسمي لأندية الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أزاح ريال مدريد من المركز الأول الذي احتله لست سنوات.

وقال رومينجيه في تصريحات لموقع ناديه: "إنه لشرف عظيم لنا ويسعدنا أن نكون مرة أخرى في المركز الأول في التصنيف الأوروبي بعد غياب أكثر من خمس سنوات".

وأضاف "أود أن أهنئ فريقنا ومدربنا هانز فليك وفريقه على هذا. هذا نجاح كبير لـ بايرن ميونخ ويدل على العمل الرائع الذي قام به نادينا بالفعل في السنوات الأخيرة وخاصة هذا الموسم".

وواصل "بالفوز في كل مبارياتنا الـ11، نجح فريقنا في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا بشكل مثير للإعجاب".

ويملك بايرن ميونيخ 136 ألف نقطة الآن متفوقا على ريال مدريد صاحب 134 ألف نقطة بعد فوزه باللقب الأوروبي.

ريال مدريد تربع على عرش أندية أوروبا بفضل تتويجه بدوري الأبطال 4 مرات خلال 5 سنوات، 2014 و2016 و2017 و2018.

ويعتمد تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على نتائج الأندية في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي على مدار المواسم الخمسة الماضية، وهو أمر حاسم، من بين أمور أخرى، في التصنيف والترتيب.