سكاي إيطاليا: توتنام يقترب من ضم مدافع ولفرهامبتون.. وميلان سيحصل على أورييه

الخميس، 27 أغسطس 2020 - 14:46

كتب : FilGoal

سيرج أورييه

يستعد توتنام لوضع اللمسات الأخيرة لضم مات دوهرتي مدافع ولفرهامبتون خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك تمهيدا لرحيل سيرج أورييه. وذلك وفقا لتقرير نشره فابريزيو رومانو صحفي "سكاي إيطاليا".

وقال رومانو إن صاحب الـ28 عاما بات في حكم اللاعب الجديد بالنسبة لتوتنام دون الكشف عن قيمة الصفقة.

الظهير الأيمن الدولي الأيرلندي انضم إلى ولفرهامبتون قادما من بوهيميانز في صيف 2010 بمبلغ 90 ألف يورو. ويمتد عقده الحالي مع الذئاب حتى صيف 2023.

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دوهرتي يجيد اللعب كظهير أيمن وأيسر كما لعب لاعب وسط أيمن وشارك كقلب دفاع في 5 مباريات سابقا، دوهرتي لعب بقميص ولفرهامبتون في 302 مباراة سجل خلالها 28 هدفا وصنع 41 آخرين.

تلك الصفقة تعني أنه بمجرد التوصل لاتفاق مع ولفرهامبتون قد يرحل سيرج أورييه ظهير ديوك لندن إلى ميلان.

الصحفي الإيطالي أشار إلى أن الفريق مازال في مفاوضات مع ميلان لبيع سيرج أورييه بشكل نهائي.

أورييه صاحب الـ27 عاما انضم إلى توتنام قادما من باريس سان جيرمان في صيف 2017 بمبلغ 25 مليون يورو، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2022.

الدولي الإيفواري لعب بقميص توتنام في 83 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 6 أهداف وصنع 14 آخرين.

في إنجلترا في إيطاليا سوق الانتقالات
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