رفض ترشح دروجبا لرئاسة اتحاد الكرة الإيفواري

الخميس، 27 أغسطس 2020 - 14:37

كتب : FilGoal

ديدييه دروجبا

رفضت لجنة انتخابات الاتحاد الإيفواري لكرة القدم ترشح ديديه دروجبا لرئاسة الاتحاد.

وذكرت وسائل الإعلام الإيفوراية يوم الخميس أن اللجنة رفضت أوراق ترشح قائد منتخب الأفيال السابق بسبب عدم استيفاء المعايير التي تؤهله لدخول سباق الانتخابات.

فرغم تعثر عملية ترشحه للانتخابات في البداية، غير أن دروجبا تقدم بأوراقه مطلع هذا الشهر بعدما حصل على بعض الدعم.

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وأرجعت بعض التقارير الإيفوارية قرار اللجنة إلى أن عضوية دروجبا في إحدى المؤسسات الدولية هي ما حرمته من استكمال سباق الانتخابات.

لاعب مارسيليا وتشيلسي السابق أمامه 5 أيام للاستئناف ضد القرار.

قبل عدة أشهر، لم يحصل دروجبا أسطورة الكرة الإيفوارية والإفريقية على أي صوت في تصويت لجنة اللاعبين السابقين، في انتخابات الاتحاد الإيفواري لكرة القدم الذي يترشح نجم تشيلسي السابق لرئاسته.

ولم يصوت أي من أعضاء اللجنة الـ14، على رأسهم زميل دروجبا السابق ديديه زوكورا، للفيل الإيفواري، حيث حصل سوري ديابيتيه على 11 صوتا فيما لم يحصل دروجبا أو إدريس ديالو على أي أصوات.

وامتنع 3 أعضاء عن التصويت.

وينافس دروجبا بمشروع لتطوير الكرة في الدولة الإفريقية التي حصدت كأس أمم إفريقيا مرتين، في ظل منافسة قوية مع سوري ديابيتيه نائب رئيس الاتحاد السابق.

ديدييه دروجبا كوت ديفوار
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