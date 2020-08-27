رئيس لجنة الحكام يجيب لـ في الجول: هل تدخل الفيديو وقرار الحكم لطرد ديانج كان صحيحا

الخميس، 27 أغسطس 2020 - 02:09

كتب : أحمد الخولي

طرد أليو ديانج في لقاء الأهلي والجونة

توقف اللعب وذهب إبراهيم نور الدين لمراجعة اللقطة وعاد وأشهر إنذارا ثانيا في وجه أليو ديانج لاعب خط وسط الأهلي ليُطرد من لقاء الجونة.

طرد تسبب في حالة من الجدل، إذ أن وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام حدد قبل أيام أربع حالات يتم اللجوء فيها لتقنية الفيديو وهي كالتالي كما قال: " في تسجيل الأهداف والطرد وركلات الجزاء وتحديد المتسبب في المخالفة".

وأتم "كل حكم له حق اللجوء للفيديو من عدمه حال رؤيته إن كان الأمر يستحق".

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فهل كان القرار صحيحا؟

أجاب وجيه أحمد لـFilGoal.com قائلا: "الأصل في الحالة التحكيمية هو استدعاء حكم الفيديو لحكم الساحة بسبب اعتقاده بوجود حالة تستدعي الطرد المباشر".

وأضاف "حكم الفيديو محمود البنا رأى أن هناك حالة تستدعي الطرد وبالتالي تم استدعاء إبراهيم نور الدين وكان البناء يجهز اللقطة لتحديد إن كان هناك تدخلا قويا بالكوع أو بالحذاء أو أي شيء آخر".

وواصل رئيس لجنة الحكام حديثه "إبراهيم نور الدين شاهد اللقطة وارتأى إنها لا تستدعي الطرد بل الإنذار بسبب تهور ديانج، وبسبب حصول اللاعب على إنذار في وقت سابق من اللقاء لذا حصل على الإنذار الثاني وتم طرده".

وتابع "وجهة نظر إبراهيم نور الدين أن تدخل ديانج لا يستحق الطرد المباشر، لذا ما قام به في اللقاء هو قرار صحيح بالتأكيد".

وبسؤاله عما قاله قبل عدة أيام عن أن الفيديو يتدخل في حالات الطرد فقط أوضح وجيه أحمد "لا يجوز لحكم الفيديو أن يستدعي حكم الساحة بسبب شكه في وجود إنذار أو مخالفة، بل يستدعي لشكه في وجود حالة تستحق الطرد المباشر".

وأتم "وكما قلت هذا ما حدث بالفعل، محمود البنا اعتقد أن هناك حالة تستحق الطرد لكن إبراهيم نور الدين رأى إنها تهور فأشهر بطاقة صفراء فقط".

وفاز الأهلي على الجونة في استاد القاهرة أمس الأربعاء في الجولة 22 من الدوري بهدف دون رد.

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