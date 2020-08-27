الأهلي يبدأ استعداد للمصري الخميس.. ويُجري تحليل دم بدلا من المسحات الطبية

الخميس، 27 أغسطس 2020 - 00:26

كتب : حسام نور الدين

احتفال مروان محسن بهدفه للأهلي في الجونة

يُجري لاعبو الأهلي تحليل دم صباح غد الخميس لأول مرة بدلا من المسحات الطبية.

وقرر اتحاد الكرة استبدال المسحات الطبية بتحليلات دم لفرق الدوري مع انخفاض أعداد المصابين حول البلاد.

وسيجري لاعبوا لأهلي تحليل الدم صباح غد الخميس، ثم يبدأوا المران الأول استعدادا لمباراة المصري.

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الأهلي فاز على الجونة اليوم الأربعاء بهدف مقابل لا شيء في بطولة الدوري.

ويستعد الأهلي لمواجهة المصري يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ23 من الدوري المصري.

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