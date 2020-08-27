والد ميسي ينفي التقرير الأرجنتيني لانتقال نجله إلى سيتي: مرحبا.. الصوت مُزيف

نفى خورخي ميسي والد ليونيل قائد برشلونة ووكيل أعماله صحفة تقرير صحيفة " lanacion" الأرجنتينية بتصريح نجله برغبته في اللعب لمانشستر سيتي.

وقال خورخي ميسي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" للصحيفة: "مرحبا.. هذا خطأ لا يوجد مثل هذا الاعتراف، إنه صوت مُزيف".

وكانت الصحيفة الأرجنتينية زعمت في تقريرها أن مصدر مُقرب من ميسي تحدث معه ومعهم وأكد خلال الحديث أنه اختار مانشستر سيتي للانتقال إليه.

وأشار التقرير إلى أن ميسي قال إنه سيتصل ببيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي لترتيب انتقاله.

وكان برشلونة رفض طلب ميسي بفسخ التعاقد من طرف واحد ويرغب في بقائه في النادي.

ويصر برشلونة أن أحقية ميسي في فسخ التعاقد من طرف واحد انتهت مهلته في العاشر من شهر يونيو الماضي.

أما المسؤولون عن إدارة أعمال ميسي يؤكدون أن قرار فسخ التعاقد من طرف واحد يحق لليو في ظل مد الوسم بسبب جائحة كورونا.

ويؤكد برشلونة أن الشرط الجزائي في تعاقد ميسي يبلغ 700 مليون يورو.

ويتبقى لميسي موسم في تعاقده مع برشلونة.