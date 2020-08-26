انتهت - الأهلي (1)-(0) الجونة.. هدف قاتل من مروان
الأربعاء، 26 أغسطس 2020 - 20:26
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد الجونة في الجولة الـ22 من الدوري المصري والتي تقام في استاد القاهرة.
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نهاية المباراة بفوز الأهلي بهدف دون رد
ق 96: جوووول مروان محسن يسجل هدف قاتل
ق 88: نزول مروان محسن وحمدي فتحي بدلا من بادجي وأفشة
ق 78: نزول محمود وحيد بدلا من أجايي
ق 68: تسديدة خطيرة من إسلام محارب
ق 65: نزول ياسر إبراهيم وأحمد الشيخ بدلا من أيمن أشرف وجيرالدو
ق 61: طرد أليو ديانج بعد حصوله على إنذار ثاني
ق 60:إبراهيم نور الدين يعود إلى الـ VAR
ق 59: خروج أيمن اشرف للإصابة ونزول ياسر إبراهيم
ق 50: تسديدة قوية من أفشة والحارس يبعدها
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي
ق 35: أفشة يسدد بالقدم اليسرى والكرة تصطدم بالقائم ويمسك بها إسلام طارق
ق 13: إنذار لأليو ديانج بعد تدخل قوي مع إسلام رشدي
ق 7: أفشة يمرر إلى بادجي الذي حاول تسديد الكرة في المرمى لكنها ذهبت بعيدا
ق 5: ركنية خطيرة للأهلي وارتباك في دفاع الجونة لتمر الكرة ويمسك بها إسلام طارق حارس الجونة
انطلاق المباراة