انتهت - الأهلي (1)-(0) الجونة.. هدف قاتل من مروان

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد الجونة في الجولة الـ22 من الدوري المصري والتي تقام في استاد القاهرة.

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نهاية المباراة بفوز الأهلي بهدف دون رد

ق 96: جوووول مروان محسن يسجل هدف قاتل

ق 88: نزول مروان محسن وحمدي فتحي بدلا من بادجي وأفشة

ق 78: نزول محمود وحيد بدلا من أجايي

ق 68: تسديدة خطيرة من إسلام محارب

ق 65: نزول ياسر إبراهيم وأحمد الشيخ بدلا من أيمن أشرف وجيرالدو

ق 61: طرد أليو ديانج بعد حصوله على إنذار ثاني

ق 60:إبراهيم نور الدين يعود إلى الـ VAR

ق 59: خروج أيمن اشرف للإصابة ونزول ياسر إبراهيم

ق 50: تسديدة قوية من أفشة والحارس يبعدها

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 35: أفشة يسدد بالقدم اليسرى والكرة تصطدم بالقائم ويمسك بها إسلام طارق

ق 13: إنذار لأليو ديانج بعد تدخل قوي مع إسلام رشدي

ق 7: أفشة يمرر إلى بادجي الذي حاول تسديد الكرة في المرمى لكنها ذهبت بعيدا

ق 5: ركنية خطيرة للأهلي وارتباك في دفاع الجونة لتمر الكرة ويمسك بها إسلام طارق حارس الجونة

انطلاق المباراة