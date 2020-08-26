رسميا - من أجل حماية مرمى الشياطين الحمر.. هندرسون يعود إلى يونايتد ويجدد تعاقده

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 - 19:28

كتب : FilGoal

دين هندرسون

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي تجديد تعاقد الحارس دين هندرسون حتى موسم 2025 وعودته للفريق بعد انتهاء إعارته مع شيفيلد يونايتد.

دين هندرسون

النادي : شيفيلد يونايتد

مانشستر يونايتد

وسيمتد تعاقد الحارس الإنجليزي البالغ 23 عاما حتى 2025 مع خيار التمديد لموسم آخر.

على أن يحصل على راتب أسبوعي يبلغ 100 ألف جنيه إسترليني.

وحافظ دين هندرسون على نظافة شباكه في 13 مباراة من الموسم الماضي الذي قضاه مع شيفيلد يونايتد.

وفي أول موسم لفريق شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي قدم هندرسون مستوى مميز وتألق كثيرا مع الفريق، ما دفع يونايتد لاستعادته مرة أخرى.

وتواجد الحارس في القائمة المرشحة لجائزة أفضل لاعب شاب في الموسم المنصرم 2019-2020 والتي حصدها ترينت ألكسندر أرنولد ظهير ليفربول.

الحارس قال لموقع الشياطين الحمر الرسمي عقب التجديد: "المسيرة التي حظيت بها في آخر 5 أعوام كانت رائعة على مستوى التطور، خاصة في فترة الإعارة مع شيفيلد يونايتد".

بينما علق أولي جونار سولشاير المدير الفني لـ يونايتد: "نحن سعداء بالتوقيع مع هندرسون، قضى موسما رائعا مع شيفيلد واكتسب المزيد من الخبرة كلاعب وشخص".

وسينضم هندرسون لكل من دافيد دي خيا والأرجنتيني سيرخيو روميرو في حراسة عرين الشياطين الحمر للموسم الجديد.

مانشستر يونايتد دين هندرسون الدوري الإنجليزي
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