تقرير فرنسي: كونتي يضع ندومبيلي "أولوية" في ميركاتو إنتر

وضع أنطونيو كونتي المدير الفني لـ إنتر الإيطالي، الفرنسي تانجي ندومبيلي لاعب وسط توتنام الإنجليزي "أولوية" لتدعيم خط وسط النيراتزوري.

ووفقا لـ "راديو مونت كارلو" الفرنسية فأن ندومبيلي أولوية لـ كونتي في تشكيل الموسم المقبل، إذ عقد اللاعب مفاوضات سابقة مع النادي.

إنتر أعلن أمس بقاء أنطونيو كونتي واستمرار مشروعه بعد اجتماع جرى بين ستيفين زيهانج رئيس النادي وبيبي ماروتا المدير التنفيذي.

وأجرى كونتي اجتماعا اليوم الأربعاء، مع إدارة إنتر لمناقشة استراتيجية الصفقات.

ولا يرغب توتنام في التخلي عن لاعبه البالغ 23 عاما والذي انضم منذ الصيف الماضي من أولمبيك ليون مقابل 60 مليون يورو.

وسبق أن ارتبط اسم الفرنسي الشاب بالانتقال لإنتر، إذ قال الصحفي الإيطالي جانليوكا دي مارزيو إن إنتر يحاول إتمام صفقة تبادلية ينتقل بموجبها السلوفاكي ميلان شكرينيار لصفوف الفريق الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

فيما ارتبط اسم اللاعب الفرنسي أيضا بالانتقال ليوفنتوس مقابل آرون رامسي لكن النادي الإنجليزي رفض العرض. (طالع التفاصيل)

وشارك ندومبيلي في 29 مباراة فقط الموسم الماضي، وسجل مرتين وصنع 4 أهداف.