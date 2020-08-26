محمود رزق لـ في الجول: وكلاء تحدثوا معي بشأن انتقالي لـ الأهلي والزمالك.. والقرار ليس بيدي

كشف محمود رزق مدافع الاتحاد السكندري عن تواصل بعض وكلاء اللاعبين معه لمعرفة إمكانية انتقاله إلى الأهلي والزمالك.

وقال محمود رزق لـFilGoal.com: "بالفعل تحدث معي بعض وكلاء اللاعبين عن انتقالي إلى الأهلي أو الزمالك".

وأضاف "ولكن القرار ليس بيدي سواء ارتداء القميص الأحمر أو الأبيض".

وأكمل "تعاقدي ممتد مع الاتحاد السكندري لموسم آخر والقرار في يد إدارة النادي وما سوف تراه مناسب لي وللنادي سيتم اتخاذه".

وتابع "سبق لي وأن لعبت مع الأهلي وتمت إعارتي للإنتاج الحربي ولكن الإصابة حرمتني من العودة للقلعة الحمراء مرة أخرى".

وأتم تصريحاته "أركز الآن مع فريقي وأترك أمر انتقالي لأحد القطبين جانبا".

ويقدم محمود رزق البالغ من العمر 26 عاما مستوى جيد مع الاتحاد السكندري هذا الموسم، ولعب في الدوري 19 مباراة سجل خلالهم 4 أهداف.

وانضم محمود رزق لصفوف الاتحاد السكندري عام 2018 قادما من الإنتاج الحربي.

وكشف مصدر في الاتحاد السكندري لـFilGoal.com عن استعلام قطبي الكرة المصرية عن المدافع محمود رزق. (طالع التفاصيل)