مصدر في الاتحاد لـ في الجول: الأهلي والزمالك استعلما عن محمود رزق.. وننتظر رأي الجهاز الفني

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 - 17:35

كتب : هاني العوضي

محمود رزق - الاتحاد السكندري

كشف مصدر مسؤول داخل نادي الاتحاد السكندري عن رغبة قطبي الكرة المصرية في ضم محمود رزق مدافع الفريق خلال الموسم المقبل.

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه لـFilGoal.com: "الأهلي والزمالك استفسرا من الاتحاد عن إمكانية التعاقد مع محمود رزق".

وأضاف "وتلقينا ذلك عن طريق بعض وكلاء اللاعبين وليس بشكل رسمي من قطبي الكرة المصرية".

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وأتم تصريحاته "ننتظر رأي الجهاز الفني للفريق بقيادة طلعت يوسف لحسم موقف المدافع سواء بالموافقة على رحيله أو استمراره مع زعيم الثغر".

ويقدم محمود رزق البالغ من العمر 26 عاما مستوى جيد مع الاتحاد السكندري هذا الموسم، ولعب في الدوري 19 مباراة سجل خلالهم 4 أهداف.

وانضم محمود رزق لصفوف الاتحاد السكندري عام 2018 قادما من الإنتاج الحربي.

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